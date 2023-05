'솔로 데뷔' 몬스타엑스 주헌 "'주헌'이라는 새로운 장르의 탄생" [일문일답]

그룹 몬스타엑스의 주헌이 첫 솔로 앨범을 통해 자신에게 스포트라이트를 비춘다.주헌이 데뷔 8년 만에 내는 첫 번째 솔로 앨범 '라이트(LIGHTS)'가 22) 오후 6시에 공개된다.메인래퍼, 프로듀서, 송라이터 등 음악뿐만 아니라 다방면에서 활약 중인 주헌이 '가장 나다운 것'을 찾아 나선다. 주헌은 데뷔 때의 초심과 마주한 과거, 치열한 현실 속 자유를 갈망하는 현재, 몬베베(공식 팬클럽명)와 영원하겠다는 미래의 다짐까지 자신만의 이야기를 허심탄회하게 쏟아낸다.타이틀곡 '프리덤(FREEDOM)'부터 '하이프 에너지(HYPE ENERGY)', '보이스(Voice)', '진화 (Evolution)', '독백 (Feat. GSoul)' 그리고 '돈 워리, 비 해피(Don’t Worry, Be Happy)'까지 전곡 프로듀싱을 통해 자신의 이름을 새롭게 새겨 넣으며 또 한 번 무한한 음악적 역량을 증명한다.자유를 향해 비행하는 소년의 마음으로 첫 솔로 활동의 날개를 편 주헌. 그 누구도 아닌 오직 자신만의 색깔로 무장한 주헌이 일문일답을 통해 '라이트'에 대한 이야기를 직접 전했다.믹스테이프 등으로 꾸준히 개인 작업을 해왔지만, 정식으로 앨범을 발표하고 솔로로 데뷔를 한다는 건 또 다른 의미인 것 같습니다. 초심으로 돌아간 기분이고, 몬스타엑스로 나올 때와는 확실히 다른 기분이에요. ‘솔로 주헌’을 몬베베(공식 팬클럽명)가 어떻게 봐주실까 궁금하기도 해요. 제가 평소에 좋아하는 음악 스타일을 기반으로 꼭 여러분께 들려드리고 싶은 메시지를 담았으니, 흥미 있게 들어주셨으면 좋겠어요.‘자유’에 대한 갈망을 노래한 곡입니다. 저를 떠올리실 때 ‘에너지’, ‘강렬함’ 등의 이미지가 많이 생각나실 텐데요, 이런 모습뿐만 아니라 제 안에 있는 ‘이주헌’이라는 한 소년의 마음도 곡에 같이 담았어요. 새로운 모습을 많이 보여드리기 위해 노력했고, 저만의 음악적 장르를 개척하기 위한 시도도 많이 했어요. 또 곡의 색다른 반전 구성을 통해 해방감도 느끼실 수 있으실 거예요. 확실히 이전에는 선보인 적 없는 새로운 스타일의 음악입니다.이번 앨범을 통해서 강조하고 싶었던 건 ‘주헌이라는 새로운 장르의 탄생’이에요. 저 자신에 대해 이야기하는 앨범이니까요. 스스로에 대한 성찰의 시간을 많이 갖다 보니 자연스레 음악적 영감이 떠올랐어요. 막히는 지점이 아예 없지는 않았지만, 데뷔 전 길거리를 거닐며 막막했던 시절부터 데뷔 때의 초심, 몬베베가 안겨 준 수많은 행복을 연료 삼아 전진 중인 현재 그리고 앞으로도 몬베베와 함께 할 우리의 미래를 솔직하고 자유롭게 그린 앨범입니다.뮤직비디오는 ‘진짜의 나’를 찾아가는 치열한 과정을 담아냈어요. 곡의 몰입도를 높이는 데 뮤직비디오가 많은 도움이 될 거예요. 자유를 얻기 위해 동반되는 고통의 상반된 이미지를 다양한 각도에서 표현했고, 가장 솔직하면서도 순수하게 제 마음을 전달했어요. ‘주인공 주헌’이 자유를 찾는 과정에서 어떤 시련과 맞닥뜨리고 그 시련을 어떻게 바라보는지, 그것을 통해 어떤 깨달음을 얻는지를 중점으로 뮤직비디오를 감상해 주시면 좋을 것 같아요.마지막 트랙 ‘돈 워리, 비 해피’를 가장 애정합니다. 몬베베를 위한 헌정곡이거든요. “아무 걱정하지 말자, 우리 둘만 있으면 뭐든 할 수 있어”, “너와 나의 사랑은 멈추지 않아”라는 메시지를 담은 곡입니다. 나이가 들어서도 이 노래를 들으면 우리 몬베베와 함께한 수많은 순간들이 많이 기억날 것 같아요. 몬베베도 저와 같은 마음으로 좋아해 주신다면 좋겠어요.제가 프로듀싱을 많이 해봤다고는 하지만, 이렇게 처음부터 끝까지 모든 활동을 혼자 소화하는 건 데뷔 이래 처음이거든요. 그래서 긴장도 많이 되고 부담도 사실 있었어요. 먼저 솔로 데뷔를 한 기현이 형과 아이엠을 비롯해 모든 멤버들이 많이 격려해 주고 용기를 줘서 더 힘내서 앨범 작업을 마무리할 수 있던 것 같아요. 뮤직비디오 촬영장에 직접 와 주기도 하고, 티징 콘텐츠가 뜰 때마다 멋지다고 응원을 많이 해줬습니다. 이 자리를 빌려 우리 멤버들에게 고맙고 사랑한다고 전하고 싶어요.우선 음악 방송 MC는 예전부터 꿈꿔왔던 것 중 하나인데, Mnet ‘엠카운트다운’ MC를 맡게 되어 너무 기뻤어요. 매주 다양한 아티스트 분들과 우리 몬베베 그리고 K팝을 사랑해 주시는 많은 팬분들이 한 자리에 모여 호흡하는 것이 너무 즐겁고 재밌습니다. 최근에는 웹 예능 '빰빰소셜클럽'부터 JTBC ‘한국인의 식판’까지 예능 프로그램으로도 인사를 드렸는데, 팬분들도 많이 좋아해 주시는 것 같아 뿌듯했고, 무대 위 주헌과는 또 다른 유쾌한 이미지의 주헌을 대중 분들께 선보일 수 있음에 감사했던 시간이었던 것 같습니다. 앞으로도 기회가 된다면 음악 외적으로도 다양한 모습 많이 보여드리고 싶습니다.우선 우리 몬베베를 만나고 싶기 때문에 음악 방송을 계획하고 있고요, 앞으로 공개될 다큐멘터리 필름 '턴 온 더 '라이트'(TURN ON THE 'LIGHTS')'를 비롯해 다양한 콘텐츠들로 찾아뵐 수 있을 것 같아요. 활동 목표라고 한다면, 저와 몬베베 모두 활동 마무리까지 건강하게 음악 듣고 서로 응원하는 것, 우리 몬베베에게 저의 음악이 소중한 자신을 찾는 동력이 되는 것이에요.우선 매번 티징 콘텐츠를 공개할 때마다 뜨겁게 응원해 줘서 고마워요 몬베베. 몬베베 덕분에 곡 작업을 다 끝마치고 나서 밀려온 걱정이나 긴장감 같은 것들 떨쳐내고 드디어 '라이트'를 세상에 선보일 수 있게 되었네요. 그 어느 때보다 솔직한 주헌의 모습을 마주할 준비되셨나요? 그리고 이 앨범을 통해서 여러분도 스스로의 안팎에 빛을 비추길 바라요. 몬베베는 그 누구보다 소중하니까요. 우리 이번 활동도 즐겁게, 뜨겁게 한번 달려봅시다. 파이팅!우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr