사진=JYP엔터테인먼트

'(<체크메이트>)를 성황리 마무리했다. 2022년 8월 서울에서 시작해 전 세계 16개 지역 20회 규모로 개최되어 10월~11월 미국 8개 도시를 도는 미주 투어와 필리핀 마닐라, 싱가포르, 자카르타, 일본 치바, 타이베이, 홍콩, 태국 방콕까지 아시아 7개 지역에서 전 회차 전석 매진을 기록하며 'K팝 대세 걸그룹'의 글로벌 인기 상승세를 입증했다.



윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr

ITZY(있지) 류진이 생일을 맞이해 보컬 커버 영상을 공개하고 팬들에게 특별한 선물을 전했다.JYP엔터테인먼트는 4월 17일 0시 ITZY 공식 SNS 채널에 류진의 단독 보컬 커버 영상 'B-DAY TRACK #417 "RYUJIN"'을 공개했다. 'B-DAY TRACK #417 "RYUJIN"'은 오늘(17일) 생일을 맞이한 류진이 팬들에게 선물하고 싶은 노래를 직접 골라 커버한 영상 콘텐츠. 언제나 커다란 사랑을 보내주는 전 세계 팬들과 함께 행복한 생일을 기념하고픈 마음을 담아 준비했다.류진은 포근한 봄기운이 물씬 풍기는 어느 오후, 커다란 창가에 앉아 팬들을 향한 마음을 노래했다. 직접 선곡한 미나 오카베(Mina Okabe)의 'Every Second'(에브리 세컨드) 속 "Yeah I'm always with you I wanna remember this moment in time"과 같은 따스한 메시지를 매력적인 음색으로 소화했고, 싱그러운 미소를 머금은 채 어쿠스틱 기타 선율에 맞춰 리듬을 타며 밝은 에너지를 뿜어냈다. 영상과 함께 공개된 축전 이미지에서는 특유의 장난꾸러기 같은 표정을 한 채 브이 포즈를 취하고 있어 보는 이들을 미소 짓게 했다. 생일을 기념해 축전 이미지, 커버 영상을 선보인 류진은 팬들을 위한 더 많은 콘텐츠를 공개하고 고마운 마음을 아낌없이 표현할 예정이다.ITZY는 풍부한 자체 콘텐츠를 통해 국내외 팬들과 돈독한 유대감을 쌓고 있다. 최근에는 매주 금요일 오후 6시 공개되는 새 유닛 콘텐츠 '둘씩의 데이트'로 팬심을 끌어당기고 있다. 지난달 31일 선보인 1화에서 예지와 류진은 일명 '땡덩' 조합으로 뭉쳐 유쾌한 대화를 나눴다. '멍집사' 예지, '냥집사' 류진의 무아지경 반려동물 자랑부터 서로에게 불러주고 싶은 노래를 한 소절씩 들려주는 시간까지 알찬 재미를 선사했다. 2화에서는 막내 라인 채령과 유나의 '유채꽃' 조합이 엉뚱 발랄한 매력을, 3화에서는 예지와 리아 '예지수' 조합이 '찐친' 케미스트리를 자랑해 시청 만족도를 높였다. 특히 다섯 멤버와 매니저가 함께 있는 단체 대화방 속 솔직하고 위트 넘치는 토크가 깨알 웃음 포인트로 자리하며 팬들을 즐겁게 하고 있다.한편 ITZY는 지난 8일 태국 방콕 콘서트를 끝으로 데뷔 첫 월드투어 'ITZY THE 1ST WORLD TOUR