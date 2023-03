'박연진 딸' 오지율 "더글로리' 철봉 매달리기 후 복근 생겨…토=연기학원, 일=독서"('엘르코리아')

사진=유튜브 영상 캡처

아역배우 오지율이 '더 글로리' 철봉 매달리기 장면 촬영 후 복근이 생겼었다고 밝혔다.최근 엘르 코리아 유튜브 채널에는 '하도영 아빠 VS 전재준 삼촌 누가 더 좋아요? 더글로리 공주님 오지율의 ASK ME ANYTHING'라는 제목의 인터뷰 영상이 올라왔다.요즘 관심사에 대해서는 "그림 그리기, 우리집 강아지와 놀기, 엄마가 시키는 공부하기"를 꼽았다. 이어 "가장 가지고 싶은 건 만화책도 좋고 글로 된 책도 좋은데, 솔직하게 고백하자면 만화책이 조금 더 좋다"며 베시시 웃었다.스케줄이 없는 날 일상에 대해서 오지율은 "평일에는 학교를 갔다와서 집에 와서 손을 씻고 잠옷으로 갈아입고 간식을 먹으면서 책 보고 간식 다 먹고 또 책을 보고 책을 보고 책을 본다. 저는 일상이 거의 책 보는 거다"고 말했다. 또한 "꽃샘추위 때문에 밖에서 많이 놀지는 못하고 집에 같이 가는 친구가 있는데, 집 앞 놀이터에서 10~15분 논다. 토요일에는 연기학원에 간다. 쉬는 날이 일요일밖에 없다. 그날은 아빠와 매주 도서관에 가서 책을 빌린다"고 전했다. 그러면서 "근데 평일과 다른 점은, 제가 어렸을 때 만화책을 많이 좋아해서 엄마가 '앞으로 만화책은 주말에만 봐'라고 했다. 만화책은 주말에만 읽을 수 있는데 토요일은 연기학원 가서 또 못 읽고 일요일 하루밖에 못 읽는다. 귀중한 시간이다"라고 덧붙였다.오지율은 '더 글로리' 첫 신인 철봉에 매달리기 장면을 위해 많은 노력을 했다고 한다. 오지율은 "처음에는 매달려있는 것도 떨어지면 어떡하지 무서웠는데, 점점 늘어갔다. 잘하니까 재밌는 거다. 매일매일 했더니, 비밀인데 복근이 살짝 생겼다. 지금은 시간이 많이 지나서 없어졌다"고 밝혔다.오지율은 넷플릭스 '더 글로리'에서 박연진(임지연 분)·하도영(정성일 분)의 딸 하예솔 역을 맡아 인상적인 연기를 보여줬다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr