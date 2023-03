한효주, 매력 넘치는 미소...첫 라이딩 행복해

배우 한효주가 근황을 전했다.한효주는 9일 자신의 채널에 "My first riding. Full of happiness "라며 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 한효주는 한강변을 배경으로 자전거와 함께 포즈를 취하고 있다.한편 한효주는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '무빙' 공개를 앞두고 있다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr