미나, 17살 어린 ♥류필립 멱살잡이 "나는 엄마로 보이냐?"('필미커플')

사진=유튜브 채널 '필미커플' 영상 캡처

미나, 류필립이 걸그룹이 나온 음악방송을 보고 티격태격했다.5일 미나·류필립의 유튜브 채널 '필미커플-17살 연상연하 부부'에는 '여보도 걸그룹 보면 좋아? ( DO YOU LIKE GIRL'S IDOL? )'라는 제목의 영상이 게시됐다.두 사람은 음악방송을 보다가 걸그룹이 나왔을 때의 상황극을 연출했다. 미나는 류필립에게 "요즘 걸그룹들 왜 이렇게 예쁘냐. 진짜 예쁘다"며 감탄했다. 류필립이 "뭐가 이뻐"라고 하자 미나는 "솔직히 예쁘지 않나. 내 눈치 안 봐도 된다. 예쁘면 예쁘다고 해라"고 말했다.류필립이 "예쁜 건 진짜 예쁘다"고 말하자 미나는 "진짜 예뻐? 완전 변했네"라고 돌변했다. 미나는 "진짜 이쁜 건 뭐냐"며 "여보 옛날엔 걸그룹 싫다지 않았나. 젖비린내 나고 어리다고 관심 없다며. 이제 나이 먹으니 예뻐 보이냐"고 따졌다. 류필립은 "그랬나?"라며 해맑게 웃었다. 그 모습에 미나는 더 화가났다.류필립은 "너무 어리다. 그래도 5살은 많아야 여자로 보인다"고 말했다. 미나는 "뭐 5살? 그러면 17살 많은 나는 엄마로 보이냐"며 류필립의 멱살을 잡았다.미나는 "오늘 저녁 없다"고 자리를 박차고 일어났다. 류필립은 "왜 저래"라며 황당해했다.1972년생인 미나는 17세 연하의 류필립과 2018년 결혼했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr