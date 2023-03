방탄소년단 제이홉 솔로 싱글 ‘on the street’, 전 세계 80개 국가/지역 아이튠즈 ‘톱 송’ 1위

방탄소년단 제이홉이 ‘on the street (with J. Cole)’로 전 세계 팬들에게 희망을 전파했다.제이홉이 지난 3일 발표한 솔로 싱글 ‘on the street (with J. Cole)’가 4일 오전 9시까지 캐나다, 이탈리아, 스웨덴 등 전 세계 80개 국가/지역의 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 1위에 올랐다. 또한, ‘on the street (with J. Cole)’의 뮤직비디오는 공개되자마자 멕시코, 미국, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 덴마크 등 여러 국가/지역에서 유튜브 인기 급상승 동영상 차트 상위권에 자리했고, 4일 오전 9시 기준 658만 뷰를 기록 중이다.제이홉은 ‘on the street (with J. Cole)’에 모든 사람이 겪는 상황 속에서, 그리고 각자 걸어가는 길 위에서 희망이 되고 전 세계 팬들에게 즐거움을 주고 싶다는 마음을 담았다. 제이홉은 작사, 작곡뿐 아니라 뮤직비디오 기획, 퍼포먼스에도 직접 참여했고, 평소 좋아하는 아티스트인 래퍼이자 프로듀서 제이콜(J. Cole)과 협업하며 환상적인 컬래버래이션을 완성했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr