김현중 "'MY SUN', 내 아들과 아버지·팬들에게 바치는 곡"

가수 김현중이 신곡 'MY SUN'이 아버지와 아들, 팬들에게 헌정하는 노래라고 밝혔다.김현중은 27일 오후 서울 청담동 일지아트홀에서 세 번째 정규앨범 'MY SUN' 발매 기념 간담회를 열었다.'MY SUN'은 세계 최초로 달에 도착해 달의 뒷면을 마주한 최초의 인간인 마이클 콜린스의 생을 모티브로 한 앨범. 지구에 귀환해 느꼈을 소중한 것들에 관한 이야기를 김현중의 시선으로 해석했다.김현중은 "말 그대로 나의 태양이다. 올해로 37살이 됐는데 지나온 세월을 생각해보니 부모님과 나의 가족과 오래된 팬들을 지켜볼 때마다 지구상의 아버지들 하늘과 우주에 감사하게 생각해야겠다고 생각했다"면서 태양과 달이 주는 에너지에서 영감을 받은 앨범이라고 소개했다.동명의 타이틀곡 'MY SUN'은 6분이 넘는 대곡 지향적 콘셉트의 곡이다. 김현중은 자신의 삶에서 가장 소중한 것이 가족과 친구, 팬이라는 깨달음을 표현했다.김현중은 "나의 세 가지 SUN(태양)에게 바치는 곡이다. 아버지와 아들 그리고 나의 팬. 1절 2절 3절이 있다"면서 "3절은 나를 오랫동안 응원해준 많은 사람들에게 감사를 전하고 세 가지 SUN을 내가 지킬테니 조금 쉬라는 의미를 가지고 있다"고 말했다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr