레드벨벳 예리가 필라테스에 푹 빠졌다.최근 예리는 "The mind and body have an inter connection 🦾💆🏻‍♀️🖤"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 예리는 레깅스에 크롭탑을 입고 탄탄한 몸매를 뽐냈다. 그는 매력적인 볼륨감과 군살 없는 S라인을 과시하고 있다.레드벨벳은 11월 28일 새 미니앨범 'The ReVe Festival 2022 - Birthday'를 발매하고, 타이틀곡 'Birthday'로 컴백했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr