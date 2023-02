트와이스 지효가 화려한 이목구비를 자랑했다.최근 지효는 "🏁READY TO BE🏁 Release on 2023.03.10 FRI 2PM KST/0AM EST"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 지효는 크롭티셔츠에 청바지를 입고 섹시미와 스타일리시한 매력을 함께 발산하고 있는 모습. 납작배와 늘씬한 슬림 자태가 돋보인다.트와이스는 오는 3월 10일 12번째 미니 앨범 ‘READY TO BE’를 발매한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr