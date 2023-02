에이티즈 / 사진=KQ엔터테인먼트 제공

에이티즈(ATEEZ)가 영국 런던에서 글로벌 인기를 다시금 확인했다.지난해 9월 영국 왕립 박물관 ‘빅토리아 앤 앨버트 박물관(이하 V&A 박물관)’에서 개최한 ‘한류! 코리안 웨이브(Hallyu! The Korean Wave)’ 전시에는 에이티즈가 직접 착용했던 무대 의상이 전시되어 있다.이에 현재 월드투어 ‘더 펠로우십 : 브레이크 더 월(THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL)’로 유럽을 순회 중인 에이티즈가 런던 공연을 앞둔 상황에, 주최 측 요청으로 에이티즈의 박물관 방문이 성사된 것.오는 6월까지 V&A 박물관에서 개최되는 해당 전시에는 에이티즈의 미니 5집 ‘제로 : 피버 파트 1(ZERO : FEVER Part.1)’의 타이틀곡 ‘인셉션(INCEPTION)’ 활동 당시 입었던 한복 의상과 미니 6집 ‘제로 : 피버 파트 2(ZERO : FEVER Part.2)’의 타이틀곡 ‘불놀이야(I’m The One)’의 의상이 전시되어 있다. 특히 전시가 열리는 V&A 박물관은 연간 400만 명이 찾는 세계 최고 수준의 미술, 디자인, 퍼포먼스 박물관으로 주목받는 곳이다.이날 에이티즈는 본인들의 의상뿐만 아니라 K팝을 비롯한 한국 대중문화를 알리는 내용으로 가득한 전시를 관람하며 뜻깊은 시간을 가졌다.이에 에이티즈는 “월드투어를 통해 글로벌 팬분들께서 저희 에이티즈를, 그리고 K팝을 많이 사랑해 주시는 걸 몸소 느꼈지만 이렇게 직접 박물관에 와서 보니 소회가 남다르다. K팝의 위상을 떨칠 수 있는 기회가 된 것 같아 영광스럽다. 많은 분들이 오셔서 관람하고 가시면 좋을 것 같다”라며 소감을 전하기도 했다.뿐만 아니라 이날 에이티즈는 런던에서 미디어데이를 갖고 음악 매거진 ‘롤링 스톤 UK(Rolling Stone UK)’, 영국의 뉴스 사이트 ‘팝버즈(PopBuzz)’와 ‘엘리트 데일리(Elite Daily)’, 영국, 아일랜드, 프랑스에서 다양한 공식 레코드 차트를 확인할 수 있는 ‘오피셜 차트(Official Charts)’, 문화 매거진 ‘아이디 매거진(i-D Magazine)’ 등 다양한 매체들과 인터뷰를 가지며 현지에서의 뜨거운 취재 열기도 느낄 수 있었다.한편 에이티즈는 오는 22일(현지시간) 영국 런던 ‘디 오투(The O2)’에서 월드투어를 이어간다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr