[TEN차트] 시크릿넘버 수담, 겨울 별자리를 함께 관측하고 싶은 여자 가수 1위

시크릿넘버 수담이 '겨울 별자리를 함께 관측하고 싶은 여자 가수' 1위를 차지했다.텐아시아는 2월 2일부터 2월 8일까지 탑텐 텐아시아 홈페이지를 통해 '한겨울 별자리를 함께 관측하고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 설문을 진행했다.해당 투표에서 시크릿넘버 수담이 하트 442개를 얻어 1위에 올랐다. 시크릿넘버는 지난해 11월 16일 다섯 번째 싱글 앨범 타이틀곡 'TAP'(탭)을 발매했다. 'TAP'은 시크릿넘버의 솔직하고 과감한 에너지를 담은 곡이다. 상대방의 마음을 'TAP'하며 가까워지려는 거침없는 메시지가 담겼다.2위는 하트 403개를 획득한 에스파 카리나가 차지했다. 에스파는 오는 25~26일 서울 잠실실내체육관에서 첫 번째 단독 콘서트 '2023 aespa 1st Concert 'SYNK : HYPER LINE''을 개최한다. 둘째 날인 26일 공연은 글로벌 플랫폼 Beyond LIVE를 통해서도 생중계된다.다음으로 케플러 샤오팅이 하트 218개를 받아 3위를 기록했다. 케플러는 오는 3월 15일 일본에서 지난해 9월 발표한 'FLY-UP' 이후 약 6개월 만에 두 번째 싱글 'FLY-BY'를 발매한다. 타이틀곡 'I do! Do You?'를 포함해 일본 오리지널곡 'tOgetherfOrever', 지난해 1월 발표한 국내 데뷔 앨범 'FIRST IMPACT'의 타이틀곡 'WA DA DA' 일본어 버전 리믹스, 수록곡 'MVSK'의 일본어 버전과 지난해 10월 발표한 국내 세 번째 미니 앨범 'TROUBLESHOOTER'의 타이틀곡 'We Fresh'의 일본어 버전 등 총 5곡이 담길 예정이다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '밸런타인데이에 초콜릿을 주고 싶은 여자 가수는?', '밸런타인데이에 초콜릿을 주고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표가 진행되고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr