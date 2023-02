가수 영탁이 일상을 공유했다.영탁은 9일 "잘 다녀왔습니다!! 진심으로 감사합니다. 모두. 텐션아 자면 안 돼! 더 힘을 내!! THANK U so much PH♥ See u again"이라는 글과 함께 여러 장의 사진, 영상을 게재했다.공개된 사진 속에는 영탁의 모습이 담겼다. 영탁은 검은색 상의, 흰색 하의를 입고 포즈를 취하고 있다. 그의 뒤로 그림 같은 하늘이 돋보인다. 또한 영탁은 필리핀에서 만난 사람들과 함께한 모습을 공개하기도.영탁은 JTBC 드라마 '힘쎈여자 강남순'에 출연한다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr