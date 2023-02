고성희, 돋보이는 쇄골미인...美 빛낸 미모

배우 고성희가 미국에서 근황을 전했다.1일 고성희는 “Random pics from Here and There~~ #la #lasvagas”라며 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 고성희가 미국 여행 중 즐긴 일상이 가득 담겨 있었다.한편 고성희는 지난 11월 20일 서울 중구의 한 호텔에서 비연예인 남성과 결혼식을 올렸다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr