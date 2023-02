블랙핑크 제니, 강력한 레드...섹시한 브라톱

블랙핑크 제니가 일상을 전했다.1일 제니는 "Last stop of January Love you Abu Dhabi"라며 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 두바이 콘서트 백 스테이지에서 포즈를 취한 모습이다.한편 제니가 속한 블랙핑크는 월드투어를 진행중이다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr