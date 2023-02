가수 하성운. / 사진제공=소속사

하성운이 '아이스 스케이트를 함께 타고 싶은 남자 가수' 1위를 차지했다.텐아시아는 1월 23일부터 1월 29일까지 탑텐 텐아시아 홈페이지를 통해 '아이스 스케이트를 함께 타고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 설문을 진행했다.해당 투표에서 하성운이 하트 2142개를 얻어 1위에 올랐다. 하성운은 지난해 10월 입대해 육군 현역으로 군 복무에 임하고 있다. 하성운의 훈련소 수료일에 맞춰 공식 유튜브 채널을 통해 'Daylight(데이라이트)' 라이브 클립 영상을 공개하기도 했다. 'Daylight'는 하성운이 입대 전 마지막으로 발매한 미니 7집 'Strange World(스트레인지 월드)'의 수록곡이자 팬들을 향한 고마운 마음을 표현한 팬송이다.2위는 하트 351개를 획득한 더보이즈 주연이 차지했다. 더보이즈는 지난 21~22일, 요코하마 피아아레나MM에서 일본 팬미팅 '더비 로드(THE BOYZ FAN CON : THE B-ROAD IN JAPAN)'를 개최했다. 더보이즈는 대표곡 '스릴라이드(THRILL RIDE)'에 이어 '솔티(Salty)' 무대까지 연달아 선사하며 팬 콘서트의 막을 열었다. 또한 '브레이킹 던(Breaking Dawn)'을 비롯해 '매버릭(MAVERICK)', '올웨이즈 투게더(ALWAYS TOGETHER)' 등 한국과 일본에서 발표해 온 총 21곡의 대표곡들의 퍼포먼스를 선보였다. 더보이즈는 오는 2월 27일 국내에서 미니 8집 앨범을 발표하고 활동에 돌입한다.다음으로 방탄소년단 뷔가 하트 332개를 받아 3위를 기록했다. 지난 1월 30일 일본 레코드협회에 따르면, 방탄소년단이 2018년 8월 발표한 LOVE YOURSELF 結 'Answer'의 타이틀곡 'IDOL'은 누적 재생수 1억 회를 넘겨 2022년 12월 기준으로 '플래티넘' 인증 작품에 올랐다. 일본 레코드협회는 곡의 누적 재생 횟수(스트리밍 부문)에 따라 실버(3000만 회 이상), 골드(5000만 회 이상), 플래티넘(1억 회 이상), 다이아몬드(5억 회 이상)로 구분해 매달 공식 홈페이지를 통해 인증 결과를 발표한다.방탄소년단은 'IDOL'을 포함해 일본 레코드협회의 스트리밍 부문에서 'Your eyes tell', 'FAKE LOVE', 'Life Goes On', 'Film out', 'DNA' 등 총 12곡으로 '플래티넘' 인증을 획득했고, 'Dynamite'로는 '다이아몬드' 인증 작품 명단에도 이름을 올린 바 있다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '한겨울 추위도 녹일 따뜻한 목소리를 가진 여자 가수는?', '한겨울 추위도 녹일 따뜻한 목소리를 가진 남자 가수는?'이라는 주제로 투표가 진행되고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr