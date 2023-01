배우 박지현이 근황을 전했다.30일 박지현은 자신의 인스타그램에 "Love taking a selfie surronded by lovely sun, no matter how bright it is"라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속 박지현은 미국 로스앤젤레스에 위치한 LA 카운티 미술관에 방문한 모습이다.한편 박지현은 JTBC 드라마 '재벌집 막내아들'에서 모현민 역을 맡아 열연을 펼쳤다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr