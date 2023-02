블랙핑크 지수가 우아한 미모를 드러냈다.최근 지수는 "I saw so many beautiful pieces at my first Haute Couture Show🖤 Thank you for inviting me @dior & congrats @mariagraziachiuri for completing such an amazing show with your beautiful designs! 🤍" 라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 지수는 러블리하고 깜찍한 표정과 함께 한층 성숙하고 섹시한 스타일링으로 다채로운 매력을 발산했다.블랙핑크가 프랑스 자선 행사에서 특별한 피날레 무대를 장식하며 선한 영향력을 발휘했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr