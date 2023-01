[종합] 블랙핑크 제니, 4년 묵은 솔로곡 'You&Me' 공개 "테디와 좋아한 노래"

그룹 블랙핑크 제니가 솔로곡 'You&Me' 무대 비하인드를 전했다.제니는 26일 자신의 공식 유튜브 채널을 통해 'Behind the Scenes of You&Me stage'라는 제목의 영상을 게재했다.영상에서 제니는 블랙핑크 콘서트를 통해 처음 공개할 자신의 'You&Me' 솔로 무대 안무를 연습했다. 제니는 안무가 리정과 은총 씨와 함께 연습에 매진했다. 제니는 이 곡에 대한 자신의 느낌을 공유하고 의견을 나누며 안무를 완성해 갔다.'You&Me'와 관련 제니는 "이 노래는 거의 녹음을 3~4년 전쯤에 해뒀다"며 "제 솔로 앨범 후보였나, 그 이후였나. 이후 잠깐 박스 속에 들어가 있었다"고 소개했다.이어 제니는 "콘서트를 준비하면서 어떤 퍼포먼스와 노래를 하면 좋을까 노래를 찾다가 테디 오빠와 '우리가 좋아했던 그 노래를 한 번 꺼내보자' 해서 준비를 하기 시작했다"고 덧붙였다.제니는 또 "제 머릿속에 하고 싶은 구성들이 있었기 때문에 은총 언니와 정이가 현실화시켜주고 있다"며 미소 지었다.제니는 즐겁게 안무 연습에 임하며, 프로답게 무대와 안무를 점검해 눈길을 끌었다.제니는 "파리에서 돌아오면 바로 리허설할 예정이라 그날 또 업그레이드된 모습을 보여주겠다"며 무대에 대한 기대감을 자아냈다.그러면서 리정과 은총 씨와 함께 "저희가 심혈을 기울여 만들었다. 잘 나오길, 이미 잘 나온거 같다. 만족스럽다"며 "역시 우리 좋은 트리오인 거 같다"고 만족한 미소를 지어 보였다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr