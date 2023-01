가수 하성운 / 사진 = 텐아시아DB

하성운이 '스키복 광고 모델이 어울리는 남자 가수' 1위를 차지했다.텐아시아는 1월 12일부터 1월 18일까지 탑텐 텐아시아 홈페이지를 통해 '스키복 광고 모델이 남자 가수는?'이라는 주제로 설문을 진행했다.해당 투표에서 하성운이 하트 3733개를 얻어 1위에 올랐다. 하성운은 지난해 10월 입대해 육군 현역으로 군 복무에 임하고 있다. 하성운의 훈련소 수료일에 맞춰 공식 유튜브 채널을 통해 'Daylight(데이라이트)' 라이브 클립 영상을 공개하기도 했다. 'Daylight'는 하성운이 입대 전 마지막으로 발매한 미니 7집 'Strange World(스트레인지 월드)'의 수록곡이자 팬들을 향한 고마운 마음을 표현한 팬송이다.2위는 하트 3459개를 획득한 방탄소년단 뷔가 차지했다. 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(이하 1월 21일 자)에 따르면 방탄소년단은 2017년 9월에 발표한 LOVE YOURSELF 承 'Her'가 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 13위에 자리했다. 이로써 LOVE YOURSELF 承 'Her'는 지난 2018년 9월 1일 자 차트 이후 약 4년 4개월 만에 '빌보드 200'에 재진입했다. 이는 지난달 LP 버전 출시에 힘입은 것으로, LOVE YOURSELF 承 'Her'는 '비닐 앨범(LP)' 차트 진입과 동시에 1위로 직행했다.다음으로 강다니엘이 하트 978개를 받아 3위를 기록했다. 강다니엘은 티빙 오리지널 '술꾼도시여자들2'의 OST 'Last Forever'를 가창했다. 'Last Forever'는 지치고 힘든 순간을 겪고 있는 드라마 속 주인공들과 기적을 기다리는 많은 이들에게 위로와 희망을 건네는 곡이다. 러프한 기타 톤이 매력적인 얼터너티브 록 장르로, 강다니엘의 감미로운 보이스와 조화를 이룬다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '한복이 잘 어울리는 여자 가수는?', '한복이 잘 어울리는 남자 가수는?'이라는 주제로 투표가 진행되고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr