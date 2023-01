가수 최예나가 스타일링 변신을 꾀했다.최근 최예나는 "before you walk away from my life, i want you to know"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 최예나는 퇴폐미 강한 모습. 기존의 귀여움 넘치는 비주얼과는 사뭇 다른 모양새.최근 최예나(YENA)는 첫 번째 싱글 앨범 'Love War(러브 워)'의 하이라이트 메들리를 공개했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr