지수♥리사, 소두 옆에 소두…어나더 클라스의 블랙핑크

블랙핑크 지수와 리수가 미모 끝판왕을 입증했다.최근 지수는 "It was such a treat to start our Asian Tour here in Thailand. 🤍Our hearts are in Thailand as much as Lisa’s is with Korea, and we had an amazing time here. Thank you so much. Hope to see you again soon! Love you! 😽🤍"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 지수는 리사와 함께 거울 셀카를 찍는 모습. 두 사람은 화려한 메이크업을 하고 아이돌 아우라를 풍기고 있다.블랙핑크는 약 150만 명을 동원하는 K팝 걸그룹 최대 규모 월드투어를 진행 중이다. 작년 7개 도시 14회차의 북미 공연과 7개 도시 10회차 유럽 투어를 성황리에 마쳤으며, 지난 7·8일 리사의 고향인 방콕에서 아시아 투어의 신호탄을 쏘아 올렸다. 또 오는 4월 미국 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌', 7월 영국 '하이드 파크 브리티시 서머 타임 페스티벌'에 헤드라이너로 무대에 선다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr