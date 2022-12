수현 부부가 금슬을 자랑했다.수현의 남편은 15일 "Happy 3 Year Anniversary! You are the absolute best wife, mother to our daughter, and friend that one could have. Looking forward to lots more fun, adventure, and memories together in the years ahead"라며 사진 여러 장을 공개했다. 수현 부부는 결혼 3주년을 맞아 미쉐린 가이드에 선정된 한남동의 한 파인다이닝을 찾은 모습. 맛있는 식사를 즐기며 결혼 3주년을 자축했다. 수현은 하트 이모티콘 3개를 남겨 애정을 표현했다. 부부의 다정다감한 모습이 훈훈함을 자아낸다.수현은 3살 연상의 한국계 미국인 사업가 매튜 샴파인(한국명 차민근)과 2019년 결혼했다. 2020년 딸을 낳았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr