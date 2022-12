뷔, 또 세계 미남 1위 올랐다…"동양인에게 볼 수 없는 얼굴선"

‘얼굴 천재’ 방탄소년단 뷔가 미남 타이틀을 하나 더 추가하며 ‘세계 1위 미남’의 위용을 뽐냈다.지난 10일 브라질의 연예 사이트 ‘dabeme’가 주최한 ‘TOP 100 - Most Handsome Faces of K-POP in 2022’에서 뷔는 220명의 후보들 중 1위를 차지했다.뷔는 신이 정성을 다해 빚은 듯한 조각 같은 천상계 이목구비와 우아한 아우라, 매력적인 목소리, 무대 위 카리스마와 반전 매력인 순하고 사랑스러운 성격이 전 세계 팬들을 열광케 하고 있다.뷔는 흉내 낼 수 없는 아름다운 비주얼과 모두를 매료시키는 분위기를 발산하며 ‘세일미’, ‘얼굴 천재’, ‘CGV’, ‘국보급 비주얼’, ‘케이팝의 얼굴’ 등 다양한 수식어로 불리운다.그는 2017년 미국 영화 사이트 ’TC 캔들러‘ 선정 ‘2017 세계에서 가장 잘생긴 얼굴 100인’에서 1위에 오르며 ’세계 1위 미남‘의 신호탄을 쐈다.이어 ‘페이머스 스타 101’이 뽑은 ‘2018 세계에서 가장 잘생긴 남자’ 1위를 비롯, 스타모미터’ 선정 ‘아시아 최고 매력남’에 최초로 2018년부터 3년 연속 1위를 차지해 명예의 전당에 올랐다.영국 ‘누비아 매거진’ 선정 ‘가장 잘생긴 케이팝 아이돌‘ 2021, 2022 연속 1위, ‘스페셜 어워즈’의 ‘2022년 세계 최고 미남, 미녀’ 1위, '100 the best face'의 2022년 최고의 얼굴' 1위에 오르는 등 뷔가 보유한 미남 관련 타이틀 갯수는 다 헤아리기도 힘들 정도다.뿐만 아니라 전 세계 인기 검색을 분석하는 구글 트렌드에서 지난 10년간 ‘가장 잘생긴 남자(The Most Handsome Man)’ 검색어 관련 토픽 중 뷔의 검색 주제어인 ’V’가 인물 1위를 기록하기도 했다.뷔는 성형 전문의들로부터 완벽한 황금비율을 가진 아름다운 얼굴로 평가받고 있다.한 전문의는 눈 옆, 폭, 미간의 길이가 1:1:1로 이상적인 비율이며, 앞모습뿐 아니라 옆모습도 이마부터 턱까지 내려가는 선이 황금비율에 가깝다고 밝혔고, 코는 남성적이면서도 코와 인중의 각도가 110도로 미소년 느낌도 나게 하는 매력이 있다고 전했다.“남자들의 워너비”라며 남자 성형 상담할 때 가져오는 연예인 사진 1위라고 밝히기도 했다.또 다른 전문의는 ”뷔는 서양인과 비슷한 두상을 가지고 있으며 전형적인 미남의 얼굴, 눈, 높은 코, 입술도 잘생겼다”, “정면, 측면 모두 완벽한 비율을 가지고 있으며 단점이 없다. 남성성과 여성성이 조화롭게 이뤄졌으며 특히 얼굴선은 동양인에게서 찾아보기 힘들다” 등의 극찬을 보낸 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr