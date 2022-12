블랙핑크 지수가 깜찍한 포즈를 선보였다.지수는 최근 "A special time in London ♥️🎁"라는 글과 함께 사진을 게재했다.해당 사진 속 지수는 화면 가득한 눈, 코, 입으로 청량한 미모를 뽐냈다. 특유의 비글 매력과 어우러지는 상큼한 패션이 시선을 끈다.한편 미국 시사주간지 타임(TIME)이 선정하는 ‘올해의 엔터테이너(Entertainer of the year)’에 걸그룹 블랙핑크가 선정됐다. 한국 가수가 선정된 건 2020년 방탄소년단(BTS)에 이어 두 번째다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr