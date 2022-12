니엘, 타이틀곡 ‘궤도(In your space) 퍼포먼스 영상 공개

가수 니엘이 퍼포먼스 영상을 공개하며 눈길을 끌었다.니엘의 소속사 뉴엔트리는 9일, 공식 유튜브 채널을 통해 신곡 ‘궤도 (In your Space)’의 퍼포먼스 영상을 공개했다.공개된 영상에서 니엘은 스트라이프 셔츠에 포멀한 스타일로 등장해 댄서들과 함께 ‘궤도 (In your space)에 맞춰 감각적인 움직임을 선보였다.특히 니엘의 매력적인 춤선은 음악 팬들의 좋은 반응을 얻고 있다. 솔로 댄스를 시작으로 댄서들과의 군무는 물론 여성 댄서와의 호흡까지, 완벽한 퍼포먼스를 완성해 ‘퍼포먼스 장인’이라는 수식어를 또한번 입증했다.니엘은 앞서 공식 유튜브 채널을 통해 ‘궤도(In your Space)’의 댄스 챌린지 영상을 여러 차례 공개하며 세련된 춤을 선보이며 호평 받은 바 있다. 해당 퍼포먼스 영상에서는 ‘궤도(In your Space)’의 안무를 뮤직비디오보다 좀더 자세히 확인 할 수 있음은 물론, 니엘의 성숙한 매력을 엿볼 수 있다.한편 니엘은 계속해서 각종 음악 방송과 다양한 콘텐츠를 통해 3번째 미니앨범 ‘A to Z’의 활동을 이어갈 예정이다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr