방탄소년단 진, 제이홉과 함께 행복한 시간..'특별한 케이크'

방탄소년단(BTS) 진이 멤버 제이홉과 함께한 행복한 시간 보낸 사진을 공개했다.진은 12월 7일 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스(weverse)에 '제이홉이 도안한 케이크'라는 글과 함께 두 장의 사진을 게시했다.분홍색, 흰색, 초록색으로 꾸며진 특별한 케이크는 제이홉이 직접 도안을 보내 주문 제작한 것으로 'Happy벌스day 내칭구, Merry클스mas JYAN, Very패슽ㅎ 전역'(해피 버스데이 내 친구, 메리 크리스마스 쫜, 베리 패스트 전역)이라는 센스 넘치고 세심한 문구가 팬들의 가슴에 잔잔한 감동을 일으켰다.얼마전 생일이었고 곧 현역 입대를 앞둔 진을 위해 제이홉이 생일 축하와 함께 행복한 크리스마스, 빠른 전역까지 소망한 것.또 다른 사진 속 진은 이마를 덮은 내추럴한 헤어와 편안한 흰 반팔 티셔츠 차림으로 어둠 속에서도 반짝이는 백옥같은 피부, 커다란 눈망울, 오똑한 코, 도톰한 입술과 매력적인 입꼬리로 원조 비주얼킹 다운 면모를 드러내며 감탄을 불러일으켰다.진은 인스타그램을 통해 콘서트가 끝나고 무대 아래에서 찍은 사진, 스케줄 중 찍은 다정한 투 샷, 함께 낙지 볶음을 먹은 사진 등 제이홉과의 일상을 자주 공개해왔다.제이홉 또한 진의 생일날 함께 찍은 사진을 방탄소년단 공식 트위터에 게시했다.진의 솔로곡 '디애스트로넛' 뮤비 촬영장에 찾아가 진을 응원하고 찍은 사진으로 "우리 형 내꺼~" 라는 글과 함께 #아미질투유발 #석진에게_아미사랑_월척 #석진메리미 등의 해시태그로 팬들을 미소짓게 했다.진은 미국 라스베이거스 엘리전트 스타디움(Allegiant Stadium)에서 '퍼미션 투 댄스 온 스테이지'(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LAS VEGAS)에서 제이홉과 찍은 사진을 자신의 인스타그램에 게재하며 팬들을 열광하게 만들었다.제이홉 또한 다음날 자신의 인스타그램에 '형이랑 놀기'라는 글과 함께 진과 다정한 순간을 공개, 라스베이거스의 3대 쇼로 꼽히는 '오쇼'(태양의 서커스, O By Cirque Du Soleil)를 함께 보러 간 사진으로 팬들에게 깊은 행복을 선사했다.팬들은 다정한 성품이 닮은 두사람의 우정을 뜨겁게 응원하고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr