방탄소년단 진,생일 기념 위버스 라이브에서 빛난 팬사랑

방탄소년단 (BTS) 진이 ' 월드와이드핸섬 ' 다운 민낯 비주얼과 귀여움으로 전 세계 팬들의 마음을 빼앗았다 .

지난 12 월 4 일 , 진은 자신의 생일을 맞아 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스 라이브를 통해 팬들과 소통했다 .

자신이 만든 새 캐릭터 우떠 굿즈인 화이트 후드 티셔츠 차림의 진은 민낯임에도 ' 비주얼킹 ' 다운 비현실적인 비주얼을 자랑했다 .

앞머리를 내린 내추럴한 스타일의 흑발과 무쌍꺼풀의 크고 맑은 눈 , 오뚝한 코 , 도톰한 입술과 티 한점 없이 깨끗한 도자기 피부 , 믿기 힘들만큼 작은 얼굴 등 조각 같은 진의 미모는 보는 이들을 사로잡았다 .

진은 알록달록한 생일 파티용 고깔 모자를 머리에 쓰고 등장 , 팬들에게 인사와 함께 생일에 여러분들을 만나뵈러 찾아왔다고 말했다 .

생일이라고 풍선과 ' 세상에서 제일 잘난 석진이 ' 라고 적혀있는 여러 가지 소품 등을 정성스럽게 회사분들이 챙겨줬다며 고맙다고 고개숙여 인사한 진은 백종원과 전통술 만드는 영상 보신 분들은 아시겠지만 저희 집이라고 밝혔다 .

진은 앞에 놓여있는 귀여운 흰 생크림에 생일초를 꽂고 불을 붙인 후 , 다같이 부르자며 스탭들과 함께 생일 축하 노래를 불렀다 . 아주 많은 분들께 축하를 받은 것 같다며 기분이 좋다고 전한 진은 소원을 빈 후 귀엽게 촛불을 꺼 팬들의 환호를 자아냈다 .

멤버 지민의 ' 소원 큰 걸로 비세요 ' 라는 채팅을 발견한 진은 얼굴 가득 웃음을 띠었다. " 지민아 노래 같이 불렀어 ? 안 불렀어 ? 빨리 얘기해줘 ", " 지민아 너 매너있구나 . 지민아 너의 댓글을 기다려 " 라고 말하며 크게 반가워하는 모습이었다 .

지민이 소원 비는 시간이 너무 짧다고 하자 진은 " 그러면 생일 노래 한번 더 부르겠습니다 " 라며 다시 한번 스탭들과 함께 생일 축하 노래를 불렀다 . " 소원을 좀 더 길게 빌어보도록 하겠습니다 " 라며 지민의 요청을 들어주기도 했다 .

진은 지민의 질문에 소원을 말하면 안 이루어질 수 있어서 말하진 못하지만 이 방송을 보고 계시는 분들을 지칭하는 단어 , 그분들에게 좋은 것들을 빌었다고 밝혔다 .

" 금방 돌아와서 재밌는 컨텐츠들 많이 기획하고 좋은 노래 많이 만들겠습니다 " 라는 말로 팬들을 감동하게 만들기도 했다 .

진은 옆에 있는 세상에 딱 하나밖에 없는 대형 알제이 (RJ) 와 대형 우떠 (wootteo) 를 소개했다 .

제가 만든 캐릭터들은 대형 사이즈로 , 세상에 하나밖에 없는 것으로 갖고 싶어서 만드신 분들께 부탁했다며 " 예쁘죠 ? 저희 집을 잘 장식해주는 친구들입니다 " 라고 말했다 .

진은 일주일 내로 전통술을 한번 더 만들러 갈 예정이라는 이야기 등을 전했다 . 지난 생일에 멤버 제이홉이 선물해준 유니크한 인테리어 의자를 보여주기도 했다 .

진은 동네 친구들이 케이크를 들고 와서 같이 촛불도 불었다며 지금 친구들이 다른 방에서 게임을 하고 있다고 말했다 .

또 자정이 되자마자 제이홉이 전화로 "When I'm with you, There is no one else" 이라는 진의 싱글 'The Astronaut'( 디 애스트로넛 ) 가사를 개사해 생일 축하 노래를 불러줬다고 밝혔다 .

케이크를 커팅해 맛을 본 진은 마지막 인사를 전하는 듯 했지만 곧 ' 진 생일 다시 ' 라는 위버스 라이브로 다시 찾아왔다 .

여러 가지 이야기를 했어야했는데 끄자마자 그 생각이 번쩍 들었다는 진은 남준이 (RM 의 본명 ) 의 ' 들꽃놀이 ' 너무나 좋은 음악 잘 봤다며 원래 뮤직비디오를 다른 곳에서 찍으려고 했는데 거기에서 찍어서 더 잘나온 것 같아 만족스럽다고 밝혔다 .

그리고 생일 기념으로 화보가 나왔는데 서울에서 차 타고 3~4 시간을 가서 사진을 찍었고 전날 가서 묵었다고 말했다 .

새벽에 해 떠오를 때 해적 컨셉을 찍었고 , 아침에 해군 제복 컨셉을 찍고 그 2~3 시간 뒤에 ' 슈퍼 참치 (Super Tuna)' 낚시를 하러 갔다는 이야기도 전했다 .

진은 다른 분들의 말을 들으면 화보 찍으러 간 김에 바닷가에서 수영도 하고 놀기도 한다고 해서 그런 걸 해보고 싶었다며 그런 컨셉으로 화보를 찍었다고 밝혔다 .

진은 솔직하게 말하면 제 잘생긴 얼굴이 좋다며 화보의 기준은 ' 잘생김 ' 이었다고 말했다 .

또 이번 뮤직 비디오와 싱글 자켓도 잘생김이 중심이었다며 잘생긴 얼굴을 보면 자신도 그렇고 보는 사람들이 기분이 좋으니까 최대한 잘생기게 헤어와 메이크업을 했다고 밝힌 후 미소를 지었다 .

진은 스푼을 가져와 아까 커팅했던 케이크를 맛있게 먹는 모습도 보였다 . 원래 커피를 잘 안 마시는데 케이크를 먹을 때는 커피가 잘 어울리는 것 같다며 팬들의 댓글도 읽었다 .

진은 원래 매니저 팀 분들께 부탁을 잘 안하는데 , 가끔 부탁할 일이 있어서 부탁을 드리면 항상 뒤에 " 석진씨 당연히 가능하죠 . 요즘 저희 매니저 팀에서는 무조건 석진씨가 1 순위입니다 " 라고 한다며 웃음을 보였다 .

또 카타르 월드컵 조별 예선을 본 이야기도 하며 한국 선수들이 너무 잘하고 멋있다고 말했다 .

진은 살고 싶은 직업이 많다고 운동선수 , 의사도 하고 많은 직업을 체험해 보고 싶다고 밝혔다 . 또 여러분을 만나게 된 건 운이 너무 좋아서였다 , 너무너무 행복하다고 말하며 겸손한 모습과 함께 깊은 팬사랑을 드러내기도 했다 .

진은 너무너무 즐거웠고 다음에 기회가 있으면 또 여러분들께 찾아오겠다며 " 자주자주자주자주 보면 좋겠어요 . 여러분 . 그럼 다음에 봐요 안녕 !" 이라는 귀여운 인사로 위버스 라이브를 끝마쳤다 .

