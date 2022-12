손흥민 '좋아요' 꾹누른 영상은?…방탄소년단 정국 '월드컵 개막식' 공연X韓대표팀 편집

국제축구연맹 'FIFA'(피파)가 방탄소년단(BTS) 정국의 월드컵 개막식 장면을 담아 한국 축구 대표팀을 축하해 이목이 쏠렸다.지난 3일 'FIFA'는 공식 트위터를 통해 'Never. Stop. Believing'(결코. 믿는 걸. 멈추지마) 라는 글을 게재하며 방탄소년단 멤버 정국과 대한민국 축구 대표팀의 모습이 담긴 편집 영상을 업로드하며 한국의 승리와 16강 진출을 축하했다.해당 영상에는 지난 11월 20일(한국 시간) 카타르 알코르 알바이트 스타디움에서 개최된 '2022년 카타르 월드컵 개막식'에서 방탄소년단 정국이 공식 사운드트랙 'Dreamers'(드리머스)'로 공연을 펼치는 장면과 포르투갈을 2대 1로 꺾고 16강행을 확정 지은 한국 축구 대표팀이 기쁨에 찬 단체 슬라이딩 세리머니를 하는 모습이 담겨있다.특히 영상에서는 "우리가 누군지 봐, 우리는 꿈꾸는 사람들이야(Look who we are, we are the dreamers). 우리는 해낼 거야, 우리는 믿으니까(We’ll make it happen ’cause we believe it)" 라는 'Dreamers'의 주요 가사와 함께 한국 가수 '최초'로 해외 월드컵 개막식 무대를 빛낸 방탄소년단 정국과 11%의 확률을 뚫고 16강 진출이라는 '도하의 기적'을 일으킨 축구 대표팀의 모습이 교차로 펼쳐지며 뭉클한 감동을 안겼다.또 대한민국 국기인 태극기가 영상의 말미를 꽉 채우며 뜨거운 애국심을 솟구치게 만들었다.더불어 'FIFA' 가 'Korea Republic in dream land'(꿈의 나라 대한민국)이라는 글로 공식 인스타그램에 업로드한 해당 영상 게시물에는 한국 축구 대표팀 주장 손흥민이 '좋아요'를 누르기도 했다.이와 함께 'FIFA 아랍', 'FIFA 재팬' 등 세계 각국 'FIFA' 공식 트위터 계정들도 해당 장면으로 한국 국가 대표팀을 축하하는 행렬을 이어갔다.이에 국내에서는 "없던 국뽕도 차겠다 피파 편집맛집이네" "아니 이게 무슨 일이야 피파가 이렇게나 축하해주니깐 너무너무 좋다!!선수들도 정국이도 너무너무 자랑스러워" "오리지널 국뽕과 (정)국뽕 치사량이다" "한국인이 부른 월드컵 송 드리머ㅜ 역전승으로 승리한 한국 팀 ㅠ모든게 미쳤다ㅠ" "피파 센스 오짐. 어떻게 가사까지 찰떡이냐 완전 이건 드라마라구 ㅠ" "태극기로 마무리 되는거까지 국뽕 가득ㅠㅠ" "우리가 주인공인 기분!? 가슴이 웅장해진다!! 한국 우승 영상 같아 ㅋㅋ" "후렴구가 요 코리아로 들리는 현상.." "와 뮤비 같아 퀄리티 뭐야ㅜㅜ리스펙 코리아 같아" "몇번을 봤는지 감동이다ㅠㅠ" "진정한 드리머들이다ㅠㅠ" 등 열띤 반응이 나타났다.한편, 지난 22일 'FIFA' 공식 유튜브 채널에 공개된 정국의 'Dreamers' 월드컵 개막식 공연과 뮤직비디오 영상은 조회수 3400만, 4800만을 각각 넘어섰다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr