'전 캡틴' 기성용 "우리만의 플레이, 후배들에게 감사해" 하트 폭발

축구선수 기성용이 후배들을 응원했다.최근 기성용은 "이렇게 월드컵을 즐길수 있게 해준 선수들이너무 고맙다❤️ 우리나라도 이렇게 세계무대에서 우리만의 플레이를 펼칠수 있다는게 자랑스럽고 뿌듯하다 매일같이 이야기 했던 기술적인 발전이 드디어 빛을 발했다. 월드컵이라는 큰 무대에서 선수들은 긴장 하지않고 기술적으로 뛰어난 모습을 보여줬다. 이게 얼마나 어려운 일인지 우리는 지난 두번에 월드컵에서 볼수 있었다. 지난 4년동안 벤투 감독님과 선수들이 얼마나 준비를 잘했고 열심히 노력했는지 간접적으로 봐왔기에 때론 위기도 있었지만 그 결실을 오늘 맺게 돼서 참 기쁘고 감사하다❤️지난 두번의 월드컵에서의 아픔을 갚아준 후배들에게 참 감사하다. 정말 이제는 마음편히 16강을 볼수 있을것같다..🥹 고생했다 애들아 🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷❤️❤️"라는 글과 함께 사진을 게재했다.이날 한국은 포르투갈을 2-1로 꺾고 16강에 진출했다. 카타르 월드컵 16강 대진표는 △네덜란드(A조 1위) vs 미국(B조 2위), △아르헨티나(C조 1위) vs 호주(D조 2위), △프랑스(D조 1위) vs 폴란드(C조 2위), △잉글랜드(B조 1위) vs 세네갈 △일본(E조 1위) vs 크로아티아(F조 2위), △브라질(G조 1위) vs 한국(H조 2위), △모로코(F조 1위) vs 스페인(E조 2위), △포르투갈(H조 1위) vs 스위스(G조 2위)다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr