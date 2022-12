'재미교포♥' 수현, 3살 딸 육아맘의 티타임 '우아+세련'

수현이 우아한 매력을 뽐냈다.수현은 3일 "trying to enjoy my tea… get away from me ketchup monster"라며 집에서 찍은 사진 한 장을 공개했다. 사진 속 수현은 차를 마시며 휴식을 즐기고 있다. 우아하고 세련된 미모가 감탄을 자아낸다.수현은 3살 연상의 한국계 미국인 사업가 차민근 씨와 2019년 결혼했다. 2020년 딸을 낳았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr