'하트시그널' 임현주가 태극전사들을 응원했다.3일 임현주는 "오늘 ♥️💙"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 임현주는 국가대표 유니폼을 입고 포르투갈전을 응원하는 모습. 집에서 응원하는 것이지만 그 열기가 느껴진다.한편 카타르 월드컵 16강 대진표는 △네덜란드(A조 1위) vs 미국(B조 2위), △아르헨티나(C조 1위) vs 호주(D조 2위), △프랑스(D조 1위) vs 폴란드(C조 2위), △잉글랜드(B조 1위) vs 세네갈 △일본(E조 1위) vs 크로아티아(F조 2위), △브라질(G조 1위) vs 한국(H조 2위), △모로코(F조 1위) vs 스페인(E조 2위), △포르투갈(H조 1위) vs 스위스(G조 2위)다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr