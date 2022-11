방탄소년단 진 'The Astronaut', 뉴욕 캔들라이트 콘서트에서 예고없는 깜짝 연주...뜨겁게 터진 환호성

방탄소년단(BTS) 진의 'The Astronaut'(디 애스트로넛)이 지구촌 곳곳에 커다란 감동을 전하고 있다.지난 10월 28일 발매된 진의 첫 솔로 싱글 앨범 'The Astronaut'은 진의 뜨거운 팬사랑을 담은 한국어 노래로 세계적인 밴드 콜드플레이(Coldplay)가 공동 작사,작곡에 참여했으며, 공개되자마자 전 세계에서 각종 한국 솔로 최고기록을 휩쓰는 등 화려한 성과를 거두며 폭발적인 반응을 이끌고 있다.최근 뉴욕 브루클린(Brooklyn)에서 열린 캔들라이트 콘서트의 앵콜 공연에서 진의 'The Astronaut'이 예고없이 깜짝 연주됐다.현악 4중주의 아름다운 선율이 콘서트장을 가득 채우고, 'The Astronaut'인 걸 알아차린 관객들은 감격에 차 뜨거운 환호성을 울렸다.미국의 일반 대중들인 관객들이 진의 'The Astronaut' 깜짝 연주에 큰 감동을 표현한 것.지난 달 28일에 발매된 한국어 노래 'The Astronaut'이 벌써 미국의 대중적인 클래식 콘서트에서 연주되며 더욱 시선을 집중시키고 있다.캔들라이트 콘서트는 전 세계 90개 이상의 도시에서 3백만 명 이상이 관람한 대중적 클래식 체험 공연으로 세계적 라이브 엔터테인먼트 플랫폼 피버(Fever)의 오리지널 시리즈다.뮤지션이자 피아니스트 제임스 웡(James Wong)은 자신의 유튜브 채널을 통해 'The Astronaut'의 결혼식 입장 버전(Wedding Entrance Version) 커버 연주 영상을 게재했다.환상적인 'The Astronaut' 연주에 팬들은 자신의 결혼식 때 노래를 바꿔서 이 음악을 사용하고 싶다고 목소리를 모았다.한편 국내 공신력있는 음원차트와 음반판매량 차트, MBC 라디오 방송횟수를 종합한 '정오의 희망곡 차트'에서 진의 'The Astronaut'이 11월 3주차와 4주차 모두 10위에 랭크인해 진의 강력한 음원 파워와 영향력을 입증했다.또 'The Astronaut'은 지난 20일 방송된 KBS 예능 프로그램 '1박 2일'에도 배경음악으로 등장, 출연자들의 활기찬 액션과 자연스럽게 어우러지며 시청자들의 찬사를 받는 등 TV와 라디오에서도 많은 사랑을 받고 있다.`진의 'The Astronaut'은 미국 빌보드 핫 100(Billboard Hot 100/11월 12일 자)에 51위로 데뷔, 역대 한국 솔로곡 중 싸이의 '젠틀맨' 다음인 두 번째의 높은 진입 순위이자 최근 10년간 발매된 한국 솔로곡 중 빌보드 핫 100에 가장 높은 순위 진입의 대기록을 썼다.또한 '전세계 유튜브 인기 동영상 음악 부문'에서도 17일 연속 1위를 차지, 앞서 진의 자작곡 '슈퍼 참치'(Super Tuna)가 차지했던 K팝 솔로 가수 최초, 최장기간인 '전세계 유튜브 인기 동영상 음악 부문' 16일 연속 1위를 뛰어넘으며 K팝 솔로 최고, 최장 기록을 달성했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr