방탄소년단 정국 '스사' 찍는 초깜찍 귀요미X'청초 발광' 풋풋·퓨어 흑발 미남

방탄소년단(BTS) 정국이 여심을 홀리는 매력으로 시선을 강탈했다.방탄소년단은 공식 SNS와 유튜브를 통해 Us, Ourselves, and BTS 'We' 스페셜 8 포토 폴리오 스케치 포토샷 영상을 공개했다.해당 영상 속에는 방탄소년단 멤버들이 셀프 카메라, 스티커 사진 콘셉트 등으로 사진을 찍는 모습이 그려졌다.이 중 멤버 정국은 이마를 덮은 흑발에 청초함이 발광하는 풋풋한 퓨어 미남의 자태를 뽐내며 눈길을 끌었다.또 정국의 반짝이는 눈망울과 눈 밑 애교 살은 사랑스러움을 더했고 청순, 청량, 싱그러운 무드를 한꺼번에 풍기며 보는 이들을 매료시켰다.정국은 손가락으로 자신의 볼을 '콕' 찍으며 '이쁜 짓'부터 '손가락 브이' 등 귀여움과 깜찍함이 넘치는 포즈를 뽀작거렸다.더불어 정국은 특유의 우월, 탄탄한 피지컬과 멋짐 포스로 깔끔한 블랙 앤 화이트 룩을 세련되고 유니크하게 소화했다.정국은 잘생기고 예쁜 극강의 꽃미남 비주얼과 비타민 같은 에너지로 촬영장 분위기를 환하게 빛냈다.영상 속에서 정국은 "셀프로 촬영을 시작했는데, 가벼운 느낌이다" 라고 촬영 소감을 밝혔다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr