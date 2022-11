(여자)아이들의 멤버 민니가 럭셔리한 근황을 전했다.민니는 15일 “It’s getting cold, let me keep u warm😋💕 @duveticakorea”라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 민니는 팝한 컬러감이 돋보이는 아우터를 다양하게 착용, 럭셔리한 겨울 패션을 뽐냈다.공개된 사진 속 민니가 착용한 아우터들은 모두 이탈리아 프리미엄 라이프스타일 브랜드 ‘듀베티카(DUVETICA)’ 22 FW 시즌 제품이다.이를 본 네티즌들은 “너무 예뻐 눈을 못떼겠어”, “최고오”, “진짜 귀여워서 미치겠네”,“공주야 왜 이렇게 예뻐”, “뭐야 완전 인간 바비걸 아니야?” 등 다양한 반응을 보였다.한편, 민니가 속한 그룹 (여자)아이들은 6일 방송된 SBS ‘인기가요’에서 노래 ‘Nxde’로 1등의 자리에 올랐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr