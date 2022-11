수호 / 텐아시아DB

사진제공=SM엔터테인먼트

명불허전. 이름날 만한데는 그 까닭이 있는 법. 그룹 엑소가 군백기에도 여전한 파워를 뽐냈다. 'K팝 킹' 수식어가 붙는 엑소에게 공백은 있어도 인기에 휴지기는 없었다.엑소가 '최고의 글로벌 아티스트' 자리를 놓고 경쟁하는 제8회 톱텐어워즈(TOP TEN AWARDS, 이하 TTA)에서 글로벌 1위를 차지했다.텐아시아가 주관하는 '제8회 TTA'는 2022년 상반기 최고의 글로벌 아티스트를 뽑는 행사로, 'The Hottest K-POP WAVE, TTA'라는 슬로건 아래 개최됐다.8월 17일부터 30일까지 한국을 포함해 미국, 중국, 일본, 영국, 인도네시아, 태국, 멕시코, 말레이시아, 필리핀까지 10개국에서 TTA 예선 투표가 진행됐으며 9월 1일부터 14일까지 TTA 결선 투표가 열렸다. 엑소는 97만 3650명의 선택을 받아 득표율 42.68%로 글로벌 1위를 차지했다.수호는 엑소를 대표해 텐아시아에 소감을 보내왔다.수호는 "제8회 탑텐어워즈에서 엑소가 2022년 최고의 글로벌 아티스트 상을 받게 됐다. 감사하다"고 인사했다.이어 "정말 진심으로 감사드리고 무엇보다도 우리 엑소엘, 전 세계에 있는 우리 엑소엘 덕분에 이렇게 크고 무거운 좋은 상을 받을 수 있다"며 엑소엘(엑소 팬덤)에게 모든 영광을 돌렸다.수호는 "이 감사한 마음을 담아 엑소는 빠른 시일 내에 여러분들 찾아 뵙겠다"고 말해 향후 활동에 기대를 높였다.엑소는 현재 멤버들의 입대로 군백기를 가지고 있다. 시우민을 시작으로 디오, 수호, 첸, 찬열, 백현이 차례로 입대했고 백현을 제외한 나머지 멤버들은 제대해 개인 활동 중이다. 카이와 세훈은 입대 전이다.엑소가 군백기를 갖기 전 마지막으로 낸 스페셜 앨범 '돈트 파이트 더 필링(DON’T FIGHT THE FEELING)'은 발매 일주일 만에 108만 9681장 판매고를 기록하면서 여섯 번째 '밀리언셀러'에 등극했다.엑소는 2013년 정규 1집을 시작으로 정규 2집 '엑소더스(EXODUS)'와 2집 리패키지도 두 번째 밀리언셀러 기록을 세웠다. 정규 3집 '이그잭트(EX’ACT)', 정규 4집 '더 워(THE WAR)', 정규 5집 ' '돈 메스 업 마이 템포(DON’T MESS UP MY TEMPO)' 연속으로 음반 판매 100만 장을 돌파했다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr