방탄소년단 진과 우떠, 드디어 만나서 첫 공연까지 대성공

방탄소년단(BTS) 진과 우떠가 만나서 성공적인 첫 공연을 이끌어내며 전 세계 팬들의 환호를 이끌었다.진의 새 캐릭터 '우떠'(wootteo) 인스타그램 계정은 지난 27일 'wootteo 드디어만남성공'이라는 글과 함께 2장의 사진을 공개했다.게재된 사진 속 진은 펌한 갈발과 조각상같은 비주얼킹 외모로 보는 이들을 설레게 했다.우주 떠돌이라는 뜻의 귀여운 우떠 인형을 붙잡고 있는 모습 또한 팬들의 마음을 사로잡았다. 진과 우떠가 드디어 만나게 된 것. 진은 다른 사진에서는 우떠를 한 손으로 껴안으며 월드와이드핸썸에 걸맞은 비주얼로 시선을 집중시켰다.또 28일, 방탄소년단 공식 트위터 계정에는 "When I'm with you~ There is no one else~~"라는 진의 첫 솔로 싱글 'The Astronaut'(디 애스트로넛)의 가사, "#나의우주ARMY 와 #진 은 함께, 서로의 꿈이 되어 우주를 여행하지 (ft. 우떠 깜짝출연)"라는 글과 함께 인스타그램에서 즐길 수 있는 필터 링크가 게재됐다.남색 후드티와 갈색 와이드 팬츠 차림으로 우떠와 함께 빙글빙글 돌며 'The Astronaut' 노래에 맞춰 춤을 추는 진의 모습이 귀여움을 자아냈다.진은 29일(현지시간 28일) 콜드플레이 월드투어 'MUSIC of the SPHERES' 아르헨티나 공연에 참여, 세계적인 밴드 콜드플레이와 함께 'The Astronaut'의 첫 라이브 무대를 펼쳤다.공연 영상은 29일 저녁 각 지역의 CGV를 통해 딜레이 라이브 스트리밍으로 상연되었고, 진의 특별 공연 장면은 방탄티비(BANGRTANTV)를 통해 공개 되었다.한국시간으로 오전에 공연을 마친 직후 진은 인스타그램과 우떠의 인스타그램 계정을 통해 무대 뒤에서 찍은 사진을 게재했다.“역시겁나멋졌다”라는 일곱글자로 게시된 사진에는 무대에도 등장했던 우떠인형을 든 진의 모습이 함께 찍혀서 전날 드디어 만난 우떠와 진이 성공적인 무대를 마쳤음을 위트있게 알려주었다.진이 콜드플레이(Coldplay)와 함께 작곡, 작사한 솔로 싱글 'The Astronaut'은 28일 초동 1일차 판매량이 음반 집계 사이트 한터차트 기준 70만 장을 넘어서는 등 독보적인 음반 파워로 글로벌 슈퍼스타의 최강 인기와 영향력을 입증했다.이는 미국, 유럽 및 일본 등 해외 배송이 되지 않은 상태에서의 집계라는 점에서 더욱 놀라움을 자아내며 이목을 집중시키고 있다.또 초동 첫날 아이튠즈 97개국 1위, 유튜브 전세계 인기 뮤직비디오 1위 등 대기록으로 전 세계의 폭발적인 반응을 불러일으켰다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr