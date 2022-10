'생일 자축' 민니, 태국어로 전한 감사함

(여자)아이들 민니가 생일파티를 즐겼다.최근 민니는 자신의 채널에 "Sweet 25th🥳 Thank you so much for all the birthday wishes! You guys really made my day special! Love you all so much🫶🏻 오랜만에 네버버와 함께 생일을 함께 할수있어서 너무 행복했어요:) 제 생일을 축하해주고 많이 예뻐 해주셔서 진심으로 감사합니다🥺 앞으로도 오래오래 함께해요 사랑해요❤️ ขอบคุณสำหรับทุกๆคำอวยพรนะคะ ดีใจมากๆ ขอให้ทุกคุณมีความสุขเหมือนกันน้าาา รักนวลที่สุดเลย🥰"라는 글과 함께 사진을 게재했다.민니는 자신의 25번째 생일파티를 즐기는 모습. 그대로 드러난 그의 길쭉한 팔과 다리가 단숨에 눈길을 사로잡았다.(여자)아이들의 신곡 'Nxde'(누드)는 모든 사람의 페르소나를 ‘Show’로 표현하고자 오페라 ‘카르멘’의 아리아 ‘하바네라’의 멜로디를 차용한 얼터너티브 팝 장르의 곡. 꾸며지지 않은 개인의 본모습을 누드라는 단어에 빗대어 표현하였으며 단어에 대한 외설스러운 시선을 대범하게 비꼬는 가사가 인상적인 곡이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr