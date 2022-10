제니, 숨기지 않는 '명품 사랑'…"CC마크 미니백은 아이코닉"

사진=엘르 유튜브

블랙핑크의 제니가 명품 브랜드에 대한 애정을 표현했다.엘르 코리아는 지난 25일 유튜브에 '티셔츠에 미니백. 제니의 아이코닉한 스타일링은? 엘르 X 샤넬 6인 숏 인터뷰'라는 영상을 게시했다.명품브랜드 C사 앰버서더로 활동하고 있는 제니는 엘르 코리아가 창간 30주년을 맞아 C사와 협업해 진행하는 'The Icons' 프로젝트에 참여했다.이번 프로젝트에 참여한 소감에 대해 제니는 "30주년이라는 게 놀랍다. 제가 태어나기 전부터 지금까지 이렇게 멋있는 일들이 이뤄졌고 그 아카이브에 제가 함께할 수 있어서 영광이다"꼬 밝혔다.'나의 가장 아이코닉한 아이템'에 대해서는 "아마도 티셔츠. 아니면 크롭 톱인 것 같다"라고 답했다. 제니는 "평소에 편하게 입을 수 있는 좋을 좋아하는데, 티셔츠에 작은 CC마크가 적혀있는 미니백은 항상 아이코닉한 스타일을 만들어 주는 것 같다"고 설명했따.내가 생각하는 아이콘의 의미'라는 질문에는 "자기 생각과 의견을 명확히 가지고 있는 사람"이라고 답했다. 제니는 "모두가 수긍하는 답변이나 좋아할 만한 이야기를 하기보다 자신만의 시각과 관점을 통해 사람들에게 질문을 던질 수 있는 능력이 있어야 '아이콘'이라고 불릴 수 있지 않을까"라고 했다.'클래식'과 '모던' 중에는 "클래식"을 택했다. 제니는 "평상시에 모던한 음악을 선보이고 있지만 제가 가보지 못한 시대에 대한 알지 못하는 그리움이 존재하는 것 같다"고 설명했다.'올해의 상징적인 순간'으로는 "컴백"을 꼽았다. 제니는 "이제 곧 블랙핑크가 월드투어에 오르는데 이 여정을 마치고 나면 또 한 번 성장할 수 있지 않을까 기대된다"고 했다.'본인은 어떤 아이콘인 것 같냐'는 물음에는 "오랫동안 기억에 남는 아이콘이 아닐까 싶다. 한 시대만 대표하기보다 시대를 초월해 오랫동안 회자되는 아이콘이라면 매우 좋을 것 같다"고 말했다. '가장 아이코닉한 가사'로는 "BLACKPINK IN YOUR AREA"를 꼽았다.자신만의 아이콘 스타일에 대해 제니는 "아마도 티셔츠 아니면 크롭톱인 것 같다"고 운을 뗐다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr