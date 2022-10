'강남부자 강종현 결별' 박민영, '2022 AAA' 출격한다

독보적인 비주얼과 연기력으로 사랑받는 배우들이 ‘2022 AAA’에 출격한다.배우 박민영, 권유리, 한소희, 이준영, 류경수, 임재혁, 서범준은 오는 12월 13일(화) 열리는 ‘2022 Asia Artist Awards IN JAPAN’(2022 아시아 아티스트 어워즈, 이하 ‘2022 AAA’)에 참석, 전 세계 팬들의 이목을 사로잡을 전망이다.대한민국 대표 로코퀸 박민영은 올해에도 JTBC 드라마 ‘기상청 사람들 : 사내연애 잔혹사 편’, tvN 드라마 ‘월수금화목토’의 주연을 맡아 다채로운 캐릭터 연기를 선보이며 시청자들의 마음을 훔쳤다. 우아하고 청순한 비주얼과 물오른 연기로 안방극장을 사로잡은 박민영은 ‘2022 AAA’에서도 독보적인 존재감을 발산할 예정이다.권유리는 올해 가수, 예능, 드라마까지 종횡무진 누비며 열일을 펼쳤고, 지난해에 이어 2년 연속 ‘Asia Artist Awards’ 무대를 밟는다. 그룹 소녀시대 멤버로서 정규 7집 'FOREVER 1' 활동을 성공적으로 마친 권유리는 ENA 드라마 ‘굿잡’에 여주인공으로 출연, 찰떡같은 캐릭터 소화력을 선보이기도 했다. 뿐만 아니라 디즈니+ 예능 ‘더 존: 버텨야 산다’에서도 예능감을 유감없이 발휘하는 등 ‘만능캐’다운 맹활약을 이어오고 있다.멜로부터 액션까지 장르 불문 믿고 보는 배우로 자리매김한 한소희는 올해 공개된 디즈니+ 시리즈 ‘사운드트랙#1’에서 사랑스러운 매력을 드러냈으며, 내년 상반기 공개를 앞두고 있는 넷플릭스 ‘경성 크리처’에서는 죽은 사람도 찾아내는 토두꾼 윤채옥 역으로 강렬한 카리스마를 발산할 예정이다. 특히 ‘2020 AAA’와 ‘2021 AAA’에 참석해 아름다운 비주얼로 화제를 모았던 한소희는 ‘2022 AAA’에서도 더욱 물오른 미모와 우아한 분위기로 글로벌 팬들의 눈길을 사로잡을 계획이다.SBS 드라마 ‘너의 밤이 되어줄게’, 영화 ‘모럴센스’, MBC 드라마 ‘일당백집사’에 연달아 출연하며 쉼 없는 활동을 펼치고 있는 이준영은 ‘베스트 초이스’를 수상했던 ‘2021 AAA’에 이어 ‘2022 AAA’에서도 팬들 앞에 선다. 최근 첫 방송된 ‘일당백집사’에서 주인공 김집사 역을 맡은 이준영은 캐릭터를 섬세하게 그려냈다는 시청자들의 호평 속 배우로서 입지를 더욱 단단하게 다지고 있다.지난해 넷플릭스 시리즈 '지옥'에서 강렬한 인상을 남기며 전 세계의 눈도장을 찍은 류경수는 올해 역시 영화 ‘브로커’, ‘대무가’, 넷플릭스 시리즈 ‘글리치’ 등 다양한 작품에서 눈에 띄는 존재감을 발산하고 있다. 최근 연상호 감독이 기획하는 넷플릭스 시리즈 '선산'의 주연으로도 발탁되는 등 대세 배우다운 행보를 이어가는 중인 류경수는 ‘베스트 아이콘’을 수상했던 ‘2021 AAA’에 이어 또 한 번 ‘Asia Artist Awards’를 빛낼 예정이다.배우 임재혁도 ‘2022 AAA’ 라인업에 합류, 처음으로 ‘Asia Artist Awards’에 참석한다. 임재혁은 넷플릭스 시리즈 ‘지금 우리 학교는’에서 위기의 순간마다 긍정 에너지와 폭발적인 힘으로 친구들의 든든한 방어막 역할을 해내는 양대수 역을 맡아 극에 활력을 불어넣는 등 인상 깊은 연기를 펼치며 존재감을 뽐냈다.떠오르는 신예 서범준 역시 ‘Asia Artist Awards’에 처음으로 입성한다. 올해 TVING 드라마 ‘내과 박원장’, 디즈니+ 시리즈 ‘너와 나의 경찰수업’, KBS2 드라마 ‘현재는 아름다워’ 등 다양한 작품에 출연해 시청자들에게 눈도장을 찍은 서범준은 현재 SBS 음악프로그램 ‘인기가요’에서 MC로도 활약하는 등 다방면에서 쉼 없는 활동을 이어가고 있다.스타뉴스와 미디어보이가 주최하고 Asia Artist Awards 조직위원회와 더스타파트너, 컬쳐 엔터테인먼트가 공동 주관하는 ‘2022 AAA’는 오는 12월 13일(화) 일본 나고야 니혼가이시홀에서 3년 만에 오프라인으로 개최되며 이특, 장원영이 지난해에 이어 MC로 호흡을 맞춘다.앞서 세븐틴, 더보이즈, 스트레이 키즈, ITZY, 트레저, 아이브, 케플러, 르세라핌, 뉴진스, 펜타곤, KARD, 최예나, 니쥬, 엔믹스, 템페스트, 우주소녀 쪼꼬미, 베리베리, 알렉사, 크래비티, TFN, 킹덤, 라잇썸, 빌리, 트렌드지, 라필루스, ATBO, 임영웅, 배우 김선호, 서인국, 황민현, 이재욱, 강다니엘, 이준호, 나인우, 김세정, 보나, 김영대가 ‘2022 AAA’ 참석을 확정해 기대감을 높이고 있다.본 시상식 다음 날인 12월 14일(수)에는 같은 장소에서 갈라쇼 '2022 AAA AFTER STAGE'가 처음으로 개최된다. 가수 겸 배우 황민현과 그룹 아이즈원 출신으로 국내 팬들에게도 친숙한 멤버 야부키 나코(Yabuki Nako)가 공동 MC를 맡는다.글로벌 NO.1 시상식 ‘2022 Asia Artist Awards IN JAPAN’은 오는 12월 13일(화), 갈라쇼 '2022 AAA AFTER STAGE'는 12월 14일(수) 일본 나고야 니혼가이시홀에서 각각 열린다.주최: 스타뉴스(STARNEWS), 미디어보이(MEDIABOY)주관: Asia Artist Awards 조직위원회, 더스타파트너(THE STAR PARTNER), 컬쳐 엔터테인먼트(CULTURE ENTERTAINMENT)사진제공: 박민영·서범준(후크엔터테인먼트), 권유리(SM엔터테인먼트), 한소희(9아토엔터테인먼트), 이준영(제이플랙스), 류경수·임재혁(스튜디오 산타클로스엔터테인먼트)<2021 AAA 수상자>▲AAA 대상 – 올해의 배우=이정재 ▲AAA 대상 – 올해의 배우=이승기(TV 부문), 유아인(영화 부문) ▲AAA 대상 – 올해의 가수=세븐틴 ▲AAA 대상 – 올해의 앨범=NCT 127 ▲AAA 대상 – 올해의 노래=방탄소년단 ▲AAA 대상 – 올해의 퍼포먼스=스트레이 키즈 ▲AAA 대상 – 올해의 스테이지=에스파 ▲AAA 대상 – 올해의 트로트=임영웅 ▲AAA 히스토리 오브 송즈= 산다이메 제이소울 브라더스 프롬 에그자일 트라이브 ▲AAA 베스트 아티스트=뱀뱀, 브레이브걸스, 엔하이픈(가수), 전여빈, 한소희(배우) ▲AAA 베스트 어치브먼트=뉴이스트 ▲AAA 페뷸러스=세븐틴(가수), 이정재(배우) ▲AAA 베스트 액터=박주미, 허성태, 김주령 ▲AAA 베스트 뮤지션=강다니엘, ITZY, 아스트로, 원호 ▲AAA 베스트 연기=권유리, 성훈, 키타무라 타쿠미 ▲AAA 신스틸러=차지연 ▲AAA 베스트 초이스=펜타곤, 골든차일드, 모모랜드(가수), 이준영, 주석태(배우) ▲AAA 신인상=엔하이픈, 에스파(가수), 이도현(배우) ▲AAA 아시아 셀러브리티=뱀뱀, 더보이즈(가수), 유아인, 메타윈 오파이암카천, 와치라윗 치와아리(배우) ▲AAA 이모티브=우주소녀 쪼꼬미, 권은비(가수), 차은우, 문가영(배우) ▲AAA 핫트렌드=브레이브걸스, 에스파(가수), 이정재(배우) ▲AAA 아이콘=우즈(조승연)(가수), 류경수(배우) ▲베스트 뮤직비디오=에버글로우 ▲베스트 크리에이터=용감한 형제 ▲베스트 프로듀서=세븐틴 우지 ▲베스트 OST 상=임영웅 ▲AAA U+아이돌Live 인기상=방탄소년단, 블랙핑크, 임영웅, 아이유(가수), 김선호, 정호연(배우) ▲RET 인기상=엑소, 트와이스, 임영웅, 씨엘(가수), 김선호, 송지효(배우) ▲AAA 뉴웨이브=스테이씨, 위클리(가수), 나인우(배우) ▲AAA 포텐셜=알렉사, T1419(가수), 황민현(배우) ▲AAA 포커스=다크비, 블리처스, 킹덤(가수) 박건일, 도영(배우)류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr