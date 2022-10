제시, 망사 스타킹+볼륨감 섹시미 UP...월드투어중

가수 제시가 스페인 바르셀로나에서 근황을 전했,다.제시는 24일 자신의 소셜네트워크에 “Thank you Barcelona for this unforgettable night”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 제시는 눈둘 곳 없는 파격적인 섹시 스타일링으로 놀라움을 자아냈다.한편 제시는 최근 소속사 피네이션과 전속계약이 만료됐다.사진=제시 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr