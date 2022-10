방탄소년단 진, 첫 솔로 싱글 'The Astronaut' 10월 28일 발매.. 전 세계 ‘들썩’

방탄소년단(BTS) 진이 솔로 싱글 ‘The Astronaut’(디 애스트로넛) 소식으로 글로벌 팬들을 열광케 했다.빅히트 뮤직은 10월 19일 팬 커뮤니티 위버스를 통해 진의 첫 솔로 싱글 'The Astronaut'의 로고 트레일러 영상을 공개했다.빅히트 뮤직은 "2022년 10월 28일, 방탄소년단 멤버 진의 공식적인 첫 솔로 싱글 'The Astronaut'이 발매된다"고 밝혔다.이어 "팬 여러분에 대한 애정을 듬뿍 담아 만든 곡인 만큼 'The Astronaut'이 여러분에게 선물 같은 곡이 되기를 기대한다"고 전했다.진의 솔로 싱글 'The Astronaut'은 19일부터 예약 판매를 시작했으며, 오는 28일 오후 1시 발매된다.진은 지난 10월 15일 부산아시아드주경기장에서 개최된 '2030 부산세계박람회' 유치 기원 콘서트 'BTS 'Yet To Come' in BUSAN' 공연에서 솔로 데뷔 소식을 최초로 발표한 바 있다.진은 공연 말미 "거창한 앨범은 아니고 싱글이다. 굉장히 내가 좋아하는 분과 인연이 맞닿게 되어 노래를 하나 내게 됐다"고 밝혀 기대감을 더했다진의 솔로 싱글 'The Astronaut' 발매 소식에 전 세계 팬들의 시선이 집중됐다.트위터에서는 'TheAstronaut'이 월드와이드 트렌드 1위, 미국, 대한민국, 베트남, 푸에르토리코, 인도네시아, 멕시코, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르 실시간 트렌드 1위에 오르고, ‘Jin’이 대한민국 트렌드 2위, '나의우주ARMY', ‘BTSARMY’가 각각 대한민국 트렌드 3위와 4위, 'jjangu' 또한 전 세계 수개국의 트렌드를 장식하며 뜨거운 인기를 입증했다.‘The Astronaut’ 로고 트레일러는 공개 17시간 만에 조회수 157만회를 돌파, 15개국에 트렌딩되며 ‘유튜브 전 세계 인기 뮤직비디오’ 3위에 올랐다.진은 이미 글로벌 솔로 아티스트로서 남다른 존재감을 빛내왔다.'슈퍼참치'(Super Tuna)라는 메가 히트곡을 보유하고 있고, 첫 솔로 OST인 'Yours'(유어스)도 큰 사랑을 받으며 빌보드 핫 트렌딩 송즈 차트에서 장기간 상위권에 차트인, 솔로 아티스트로서 그 영향력을 입증했다.또한 그간 방탄소년단 앨범을 통해 알앤비 장르의 'Awake'(어웨이크)와 팝 록 장르의 'Epiphany'(에피파니), 'Moon'(문) 등 다채로운 솔로곡을 선보이며 뛰어난 보컬 역량을 입증했다. 2019년 사운드 클라우드를 통해 발표한 첫 자작곡 '이 밤'을 필두로 2020년 자작곡 'Abyss'(어비스), 지난해 자작곡 '슈퍼참치'를 차례로 공개하며 폭넓은 음악 스펙트럼을 선보였다.진이 솔로 싱글 'The Astronaut'을 통해 보여줄 또 다른 모습에 전 세계의 기대감이 커지고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr