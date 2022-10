공효진 작사♥케빈오 작곡

배우 공효진과의 결혼 소식으로 경사를 전한 뮤지션 케빈오가 첫 정규앨범 를 발매하며 <코스모폴리탄> 화보와 인터뷰를 공개했다. 케빈오는 가을 햇살 아래 수줍은 미소를 띈 채 장미를 한 아름 안거나 기타를 안고 포즈를 취하며 사랑스럽고 행복한 기운을 내뿜었다.이어진 인터뷰에서 케빈오는 공효진이 작사하고 자신이 작곡한 ‘너도 나도 잠든 새벽’에 대한 특별한 애착을 드러냈다. ‘쓸데없는 걱정들이 피어오른 까만 이 밤 반짝이는 너의 두 뺨에 사랑이라 쓰여 있네’ 등 공효진이 쓴 아름다운 가사에 대해 케빈오는 “어느 날 피앙세가 준 글에서 시작한 노래”라고 말한다. “글이 너무 좋아서 노래로 만들어보고 싶었죠. 한 단어도 안 고치고 그대로 썼어요. 마침 제가 쓰고 있던 멜로디랑 딱 맞더라고요. 이 멜로디를 위해 준비된 가사 같았죠. 제가 사랑하는 사람의 마음을 제가 부르니까 정말 좋아요.”이어서 케빈오는 왜 모든 것 중 제일은 사랑인지, 사랑은 어떻게 노래가 되는지 들려줬다. “All you need is love. 비틀즈 노래가 말했듯이 사랑만 있으면 충분해요. 삶에서 일과 명예, 많은 것들 것이 중요하겠지만 그 중 제일은 사랑이죠. 연인 뿐 아니라 친구, 가족과의 사랑까지 포함해서요. 그래서 제 모든 노래들은 아주 긴 사랑이죠. 저뿐 아니라 비틀즈, 밥 딜런, 제프 버클리, 제가 좋아하는 많은 뮤지션들이 그랬다고 생각해요.” 한편 그는 배우자에 대한 애정을 드러내기도 했다. “피앙세에게 영감을 많이 받지만 뮤즈라는 뻔한 말로는 표현하고 싶지 않아요. 하지만 서로 사랑하고 신뢰하는 대상이 생기니 든든하네요.”케빈오는 데뷔 후 6년만에 발매한 첫 정규 앨범 에 대해 “6년간 고민했던 마음들이 무색해질 정도로 시원시원하게 작업했어요”라며 발매 소감을 밝혔다. 그는 “제목이 인 것은 각 트랙이 빈칸 마다 어떤 감정, 대상, 기억들을 담고 있기 때문”이라며 “모든 걸 종합해보면 결국 청춘이에요. 옛날의 저에게 해주고 싶은 말들, 사랑의 조각, 꿈의 조각, 상처의 조각, 그런 이야기들을 하나하나 종합해 완성하는 과정이었어요”라고 앨범의 의미를 설명하기도 했다.케빈오는 뉴욕에서 태어나 명문 다트머스 대학교에 진학해 경제학을 전공했고, 뉴욕대 신경과학연구기관 연구원을 하는 등 음악과는 다른 길을 걸어온 재원이기도 하다. 그는 음악을 선택한 이유에 대해 “공부하다가도 기타를 쳤어요. 제 무릎 위엔 늘 기타가 있었죠. 음악은 어릴 때부터 진짜 하고 싶었던 꿈이지만 저조차도 그 꿈을 인정해주지 않았죠. 더 안전하고 정해진 길이 있었기 때문에 그 길을 따라갔지만, 진짜로 하고 싶은 일을 제대로 해보지 않으면 후회할 것 같다는 생각이 들었어요. 그래서 지금은 후회 없어요”라며 웃었다.케빈오의 화보와 인터뷰가 실린 <코스모폴리탄> 11월호는 2022년 10월 22일부터 전국 서점에서 구매 가능하며, 코스모폴리탄 코리아 웹사이트와 인스타그램을 통해서도 만나볼 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr