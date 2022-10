방탄소년단 RM이 플라잉 요가에 도전을 전했다.RM은 18일 자신의 인스타그램에 “이게 맞냐”는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 RM은 멤버 슈가와 함께 플라잉 요가 해먹에 매달려 여유있는 포즈를 취했고, 뷔는 두 사람의 사이에 서서 이를 지켜보고 있었다.한편 방탄소년단은 지난 15일 부산 아시아주 경기장에서 ‘2030부산세계박람회’ 유치기념 콘서트 ‘BTS - 옛 투 컴 인 부산(Yet To Come in BUSAN)’을 진행했다.사진=방탄소년단 RM SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr