방탄소년단 진, 'So What' 직캠 영상 공개! 에너지 넘치는 무대

방탄소년단(BTS) 진이 텐션 높은 무대 매너로 팬들의 시선을 사로잡았다.방탄소년단은 지난 7일 공식 유튜브 채널 'BANGTANTV(방탄티비)'를 통해 '[SPECIAL CLIP] BTS 'So What' @ 'LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF' [THE FINAL]' 멤버별 포커스 영상을 공개했다.공개된 진의 직캠 영상에는 콘서트내내 팬들을 뜨겁게 달아오르게 한 'So What'를 부르며 무대를 즐기는 모습이 담겨있다.진은 맑은 미성과 무대를 꽉채운 성량, 눈부신 무대 매너로 팬들의 마음을 사로잡았고 공연 도중 물 뿌리기 등의 퍼포먼스로 팬들을 즐겁게 했다.진은 핑크색 반다나로 미모를 한층 돋보이게 했고, 그림 같은 또렷한 이목구비와 하얀 피부로 미의 남신 분위기를 자아냈다.진은 멤버 정국과 서로 마주보며 장난끼 가득한 춤으로 미소를 자아냈고 멤버 뷔와 함께 유쾌한 퍼포먼스를 선보였다.진에게 뷔는 "마, 니가 김석진이가?"라고 노래 도중 멘트를 했고 진은 "마, 그렇다면 어쩔낀데?"라고 답해 팬들을 웃음을 유발했다.진은 넓은 무대를 뛰어다니며 에너지 넘치는 텐션, 화려한 비주얼과 강렬한 퍼포먼스로 무대를 꽉 채웠다.또한 '러브 유어셀프: 스피크 유어셀프' 프리뷰 사진도 방탄소년단의 공식 SNS와 팬 커뮤니티 위버스(Weverse)를 통해 공개됐다.공개된 사진 속 진은 핑크색 반다나를 착용, 초롱 초롱 반짝이는 눈동자, 화려한 이목구비를 자랑하며 눈길을 끌었다. 흰색 재킷과 청바지를 입고 한손에 빨간 장미를 든 아름다운 진의 모습은 여심을 자극하기에 충분했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr