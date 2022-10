그룹 2NE1 멤버 산다라박이 가수 겸 배우 비의 만남을 전했다.산다라박은 13일 자신의 인스타그램에 "With the one and only @rain_oppa 🌧 #비 #시즌비시즌 #산다라박 #rain #dara"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 산다라박이 비의 유튜브채널 '시즌비시즌'에 출연한 것으로 보인다.한편 비는 배우 김태희와 2017년 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.사진=산다라박 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr