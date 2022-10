방탄소년단 진, 백악관 비하인드 공개..'완벽 수트핏'

방탄소년단(BTS) 진이 여심을 흔들었다.방탄소년단은 공식 유튜브 채널 '방탄티비(BANGTANTV)'를 통해 'BTS Visited White House to Discuss Anti-Asian Hate Crimes' 영상을 게재했다.공개된 영상에는 반 아시아 혐오 범죄 논의 위해 백악관을 방문한 방탄소년단의 비하인드 영상들이 담겼다.진은 숙소에 도착해 백악관 일정에 관한 브리핑을 듣는 장면에서는 직접 제작한 굿즈인 악마 잠옷을 착용한 귀여운 모습을, 브리핑 날 아침에는 멤버들과 함께 슈트를 맞춰 입은 멋진 모습을 선보여 상반된 매력으로 팬심을 자극했다.아미들에게 공개될 단체사진을 촬영하며 일정을 시작했고, 그는 흠잡을 곳 없는 완벽한 외모로 백악관으로 출발하는 호텔 복도를 런웨이로 착각하게 만들기도 했다.또 이동 차 안에서는 'Yet To Come'을 흥얼거리고, 멤버들과 예상 질문을 주고 받기도하며 긴장을 풀었다.진은 브리핑에 앞서 발표 부분을 열심히 연습하고, 완벽한 발음을 위해 멤버에게 도움을 요청하여 발음을 가다듬는 등 프로패셔널한 모습을 보였다.영상을 마무리 하며 진은 "남준이가 광장히 또 고생을 많이 했죠. 남준이를 위해 박수한번..'이라며 멤버에게 수고를 돌리는 겸손함과 배려심 가득한 마음을 엿볼수 있었다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr