사진=플레디스 엔터테인먼트

그룹 뉴이스트 출신 가수 백호가 솔로로 데뷔한 소감을 밝혔다.11일 서울 강남구 한 카페에서 백호와 그의 첫 솔로 앨범 '앱솔루트 제로(Absolute Zero)'에 대한 다양한 이야기를 나눴다.이날 백호는 "긴장되거나 걱정되진 않는다. 편안한 느낌이다. 빨리 보여주고 싶은 마음이다. 앨범을 만드는 과정에서는 욕심도 많이 났고 부담이 됐다. 하지만 막상 완성되고 보니 개인적으로 마음에 드는 작업물이 나와서 평온한 상태다"라고 전했다.이어 "앨범 키워드를 절대 온도라고 정했다. 절대온도가 되면 모든 에너지의 움직임이 0이 된다고 들었다. 지금 내 상황을 직접적이든 간접적이든 가장 잘 표현 할 수 있는 단어라고 생각했다. 타이틀이나 전체적으로 내 취향이 많이 들어간 앨범이다"라고 설명했다.한편, 백호는 12일 앨범 '앱솔루트 제로(Absolute Zero)'를 발매하며 솔로로 '2막'을 연다. 그는 '앱솔루트 제로'의 작사·작곡에 참여해 자신의 모든 것을 담아냈다.해당 앨범에는 타이틀곡 '노 룰즈(No Rules)'를 비롯해 '페스티벌인 마이카 (Festival in my car)', '러브 번 (LOVE BURN), '위 돈 케 노 모어 (We don't care no more (Feat. June One of Glen Check))’, ‘배드 포유 (BAD 4 U), '변했다고 느끼는 내가 변한 건지 (Feat. Sik-K)' 등 다채로운 장르가 수록되어 기대감을 높였다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr