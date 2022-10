방탄소년단 진, 부산 콘서트 앞두고 팬들의 화려한 응원..'모든 시간속에 우린 함께야'

방탄소년단(BTS) 진의 팬들이 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 'Yet to come(in Busan)'를 앞두고 대규모 광고와 이벤트로 부산을 진 씨티(JIN CITY)로 만들었다. 팬들은 여러 서포트를 통해 진을 향한 무한한 애정을 드러냈다.진의 국내 서포터즈 '위드석진(with seokjin)'은 트위터 계정을 통해 진을 응원하는 의미로 LED 영상을 송출하는 차량 운행 서포트 계획을 밝혔다. LED차량은 콘서트 당일 부산 아시아드 주경기장 주변을 주행할 예정이다.진의 화려하고도 아름다운 비주얼로 가득찬 트럭은 '너의 모든 시간 속에 우린 함께야'라는 메세지와 함께 진의 라이브를 모은 영상을 함께 송출하며 의미를 더했다. 또한 콘서트 기간 내 종이 슬로건을 2천장 제작, 무료 나눔하여 분위기를 고조시킬 예정이다.또 한, 진의 팬 계정 'A LITTLE BRAVER'는 10월 1일부터 10월 31일까지 한 달간 부산역 1호선 개찰구 앞 와이드칼라 광고를 진행한다. "석진아 영원히 곁에 있을게! 콘서트 화이팅"라는 문구에서 진을 향한 깊은 애정을 느낄 수 있다.국내 팬 계정 'ID : 김석진부인' 은 부산 3호선 종합운동장역 전광판을 통해 '존재로도 빛나는 너'라는 문구와 눈부신 진의 얼굴이 새겨진 광고를 게재, 시선을 모았다. 해당 광고는 11월 8일까지 진행될 예정이다.뿐만 아니라, 진의 오랜 중국 팬 계정인 '차이나 진바(China JIN Bar)역시 부산역 전광판 및 에스컬레이터 상단 영상 광고를 진행하고 있다.팬들은 광고를 진행해 준 계정에 무한한 감사를 전하며 광고가 게시된 장소에서 인증샷을 찍어 트위터를 통해 공유하는 등 진을 향한 변치 않는 사랑을 드러내며 그를 뜨겁게 응원하고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr