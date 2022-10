방탄소년단 정국, LA콘서트 세로 직캠…'무대 천재' 폭발적 에너지·열정

방탄소년단(BTS) 정국이 섹시함과 귀여움이 공존하는 매력으로 전세계 팬심을 강탈했다.최근 디즈니 플러스 코리아는 공식 유튜브 채널을 통해 '귀엽고 섹시하고 정국이는 다 해!' 라는 글과 함께 방탄소년단 정국의 세로 직캠 영상을 게재하며 디즈니+에서 독점 공개된 'BTS:퍼미션 투 댄스 온 스테이지-LA'(PERMISSION TO DANCE ON STAGE-LA) 스트리밍 홍보에 나섰다.해당 세로 직캠 영상 속에는 정국이 LA콘서트에서 '쩔어', 'Black Swan'(블랙 스완), 'I'm Fine'(아임 파인), 'IDOL'(아이돌) 등 무대를 펼치는 모습이 담겨있다.정국은 카메라에 초밀착해 쩔어를 명품 라이브로 열창했고 '무대 천재'의 폭발적인 에너지를 한껏 뿜어내며 콘서트장의 뜨거운 열기를 온전히 선사했다.또 정국은 보는 이들을 그대로 압도시키는 강렬한 눈빛과 땀에 젖어 더욱 물오른 섹시함을 발산하며 팬심을 저격했다.이어진 'Black Swan' 무대에서 정국은 치명적인 카리스마와 남신 비주얼을 뽐내며 인트로 퍼포먼스를 환상적으로 펼쳤다.정국은 센터에 자리 잡고 짧은 순간에도 웅장한 아우라를 풍기며 보는 이들에게 진한 여운을 안겼고 '센터 장인'의 독보적인 존재감도 자랑했다.더불어 정국은 귀여운 미소를 지으며 'I'm Fine'에 맞춰 신나게 뛰면서 현장 분위기를 최고조로 끌어 올렸다.또한 무대 자체를 온전히 즐기는 정국의 열정적인 모습까지 더해져 흥미와 관심을 배가시켰다.이에 해당 세로 직캠 영상에는 "귀엽고 섹시하고 잘생기고 노래 잘하고 춤잘추고 멋지고 우리 정국이 못하는게 없지" "너무 멋있다 정국아 콘서트 보면 정말 정국이가 눈에 꽉 차게 들어와" "열정 에너지 대폭발 역시 무대 천재 전정국" "메인보컬 우리의 영원한 센터 세젤 멋진 정국이 무대위 라이브 천재만재" "눈호강 귀호강 멋짐의 대명사 정국이" "썸넬 미쳤고ㅠ 정국이 귀엽고 섹시하고 다 하는거 온 세상사람들 더 알아야되는데" "콘만하면 무대뿌시는 정국이 때문에 무대가 남아나질 않았다는 후문이ㅋㅋㅋ" "눈빛이 모니터 뚫고 나오는 줄.... 존잘생 카리스마봐 무대 끝냈다" 등 열띤 반응의 댓글이 남겨지며 팬들의 뜨거운 관심을 엿보게 했다.한편, 'BTS:퍼미션 투 댄스 온 스테이지-LA'에서는 2년 만에 팬들과 직접 마주한 방탄소년단이 야심차게 준비한 역대급 무대와 'ON' '불타오르네' '다이너마이트' 등 다채로운 히트곡을 즐길 수 있으며 LA 최대 규모 스타디움을 채운 전 세계 팬들의 뜨거운 함성이 고스란히 담겨있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr