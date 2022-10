방탄소년단 정국, '디즈니+서 팬심 홀리는 '현실판 왕자님' 자태

방탄소년단(BTS) 정국이 현실판 왕자님 자태로 전세계 팬심을 홀렸다.최근 디즈니 플러스 코리아는 공식 SNS를 통해 디즈니+에서 독점 공개된 'BTS:퍼미션 투 댄스 온 스테이지-LA'(PERMISSION TO DANCE ON STAGE-LA) 스트리밍 홍보에 나서며 방탄소년단 멤버들의 촬영 비하인드 사진을 공개했다.이 중 멤버 정국은 흑발의 뒷 머리가 긴 멀릿 헤어와 투명하게 맑은 피부가 돋보이는 광채 폭발하는 비주얼로 시선을 강탈했다.정국은 마치 별을 담은 듯 반짝이는 별박눈으로 정면을 바라보며 달달한 미소를 지어 여심을 녹였다.또 정국은 특유의 기품 넘치는 무드와 황홀한 미모로 마치 현실판 디즈니 왕자 같은 아우라를 풍기기도 했다.더불어 정국은 청순, 청량, 러블리 등 사진 한 장에서도 마법 같은 무한 매력을 한껏 발산했다.이에 "현실판 별박눈 왕댜님♥" "디즈니정국...진짜 너무너무너무너무 잘생겼다...청순 그 잡채" "정국이 얼굴에서 고급미 광채가 뿜뿜" "사진 한 장에 이렇게 황홀할 수 있나요" "우리 정구기 청순 청량은 아무도 못 이겨" "청순 꽃미남 ㅜㅜ 눈코입 구석구석 다 예뻐" "모태 러블리 인간♥오늘도 녹는다" 등 다채로운 반응이 나타났다.한편, 'BTS:퍼미션 투 댄스 온 스테이지-LA'에서는 2년 만에 팬들과 직접 마주한 방탄소년단이 야심차게 준비한 역대급 무대와 'ON' '불타오르네' '다이너마이트' 등 다채로운 히트곡을 즐길 수 있으며 LA 최대 규모 스타디움을 채운 전 세계 팬들의 뜨거운 함성이 생생히 담겨있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr